Foo Fighters entregó el primer adelanto musical luego de la muerte de Taylor Hawkins

Con la llegada del 2023, millones de fanáticos recibieron el nuevo año con la gran noticia y confirmación del regreso a los escenarios de Foo Fighters, disipando todas las teorías de una posible separación ante la lamentable muerte de su baterista, Taylor Hawkins, en el pasado mes de marzo del 2022 en la ciudad de Bogotá.

Desde entonces se han conocido varias fechas confirmadas en distintos festivales y recitales en la temporada de primavera y verano en los Estados Unidos e Inglaterra, como es el caso del tradicional Boston Calling, el cual se llevará a cabo el mes mayo y en la que compartirán cartel con otras agrupaciones famosas como el ex One Direction, Niall Horan, The National y Yeah Yeah Yeahs.

Ahora, después de mucho tiempo sin lanzar nuevo material, la banda comandada por el ex baterista de Nirvana, Dave Grohl, dejó boquiabierto a sus seguidores al compartir un fragmento instrumental de lo que podría ser su nueva canción.

Primer adelanto musical post Taylor

La cuenta oficial de los Foo en la red social, Instagram, fue la encargada de ser el canal de divulgación de lo que se presume que sería el primer adelanto de una canción post Taylor Hawkins, mostrándose sobre un fondo blanco la pregunta “¿Estás pensando lo que yo estoy pensando?”. Dicho posteo está acompañando por el sonido de una poderosa batería y un riff de guitarra bien al estilo del grupo proveniente de la ciudad de Seattle.

Los comentarios y la cantidad de miles de likes no se hicieron esperar, destacándose entre los más llamativos el del reconocido actor y humorista, Jack Black, quien contestó la pregunta que aparece en la publicación y expresó: “Creo que sí”.

La nueva publicación creo bastante emoción entre sus seguidores para conocer si de verdad la publicación formaría parte de una nueva producción musical de estudio. ¿Habrá nuevo disco? Gran incertidumbre, al igual de saber si será Matt Cameron, de Pearl Jam, su nuevo baterista provisional o definitivo.