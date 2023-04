‘Disney On Ice: 100 Years of Wonder’ llegará a la isla en agosto de 2023

Del 2 al 13 de agosto llega a Puerto Rico Disney On Ice: 100 Years of Wonder. La audiencia será parte de la magia de Disney al unirse a Mickey Mouse, Minnie Mouse y sus amigos en un recorrido por algunas de las películas más icónicas a través de cuentos atemporales por los 100 años de Disney. Las entradas ya están a la venta y pueden conseguirse en PRTicket.com.

En Disney On Ice: 100 Years of Wonder, Mickey Mouse, Minnie Mouse, Pato Donald y Goofy prepararán el escenario para una aventura llena de historias memorables de Disney. El público se unirá a Mirabel mientras intenta salvar la Casita y descubre que todas las personas tienen poderes, mágicos o no, y que ser fieles a sí mismas es lo que las hace especiales. Las familias podrán ver cuán lejos va Moana al embarcarse en un viaje lleno de acción junto al valiente semidiós Maui para salvar su isla y encontrar su propia identidad. La audiencia también se unirá a Anna, Elsa y Olaf, el muñeco de nieve, en una aventura para proteger su reino. También, se sumergirá bajo el mar con La Sirenita, se enredará con Rapunzel mientras sale a explorar el mundo y verá cómo Bella enseña audazmente a la gran Bestia el poder del amor. Los fans descubrirán el coraje, la determinación y el corazón que son parte de ellos.

Disney On Ice: 100 Years of Wonder dará vida a algunos de los personajes más queridos a través del patinaje artístico, vestuarios llamativos y hermosos diseños de escenografías. La iluminación, los efectos especiales, los saltos de alto vuelo y el patinaje convertirán al show en una experiencia que toda la familia atesorará por siempre.

Para más información y funciones escolares pueden llamar al (787) 723-1930. Boletos en PRTIcket.com.