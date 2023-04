The Mandalorian: nueva temporada registra récord de menos audiencia

The Mandalorian

Aunque la tercera temporada de The Mandalorian tuvo un gran inicio, el flujo no se ha mantenido a lo largo de la temporada, pues muchos fans no parecen estar satisfecho con el rumbo que ha estado tomando la serie.

De acuerdo con un reporte de Comic Book, la nueva temporada se ha quedado ligeramente atrás en los números de audiencia en comparación con las temporadas anteriores. En el informe se detalla que la serie que protagoniza Pedro Pascal alcanzó su punto máximo de audiencia con 99.2 veces la demanda promedio de una serie en el mes de su estreno.

La tercera temporada registró el punto más bajo de audiencia de todas las temporadas

Por su parte, la tercera entrega de The Mandalorian tiene su punto más alto de 68.8, muchísimo por debajo de la primera temporada, e incluso también de la segunda que registró 70.1 veces la demanda promedio dentro de los treinta días posteriores a su estreno.

Pese a esta leve negativa, la producción de Jon Favreu no tiene por qué preocuparse, ya que Mandalorian sigue teniendo los mejores números de audiencia de cualquier serie de Star Wars. Comparando las cifras con el resto de los títulos para la televisión de Star Wars, The Mandalorian todavía está muy por encima de El Libro de Boba Fett (40.1), Obi-Wan Kenobi (38.5) y Andor (32,6).

Desde su primera temporada, estrenada a finales de 2019, The Mandalorian fue muy bien recibida por los fans y la crítica por su excelente narrativa, su impresionante diseño de producción y efectos visuales, y por presentar nuevos e interesantes personajes en el universo de Star Wars.

Actualmente, la temporada tres se ha encargado de ampliar la trama con Bo-Katan Kryze, interpretada por Katee Sackhoff, quien se conocía de temporadas previas y además de la serie animada, The Clone Wars.