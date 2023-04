HBO le dio ‘luz verde’ a otro spin-off de Game Of Thrones

House of The Dragon relata los acontecimientos ocurridos casi 200 años antes que los hechos de Game Of Thrones. (HBO)

El desarrollo de la segunda temporada de House Of The Dragon, también es aprovechada para que los ejecutivos de HBO revisarán nuevos proyectos del universo creado por George R.R. Martín.

Uno de los proyectos que recibió aprobación fue el de ‘Dunk and Egg’, otro spin-off que fue anunicado en la presentación de Warner Bros. Discovery para la prensa e inversionista.

La nueva precuela ha sido apodada A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight. Sigue las aventuras de Ser Duncan the Tall, también conocido como Dunk, junto a un joven Aegon V Targaryen, también conocido como Egg, 90 años antes de los eventos de “A Song of Ice and Fire”.

[Te recomendamos leer: Serie de Jon Snow en HBO: esto es lo que se sabe de su realización]

Detalles de la serie

Según la información revelada por Variety, el mismo Martín es quien se encarga de elaborar los guiones de la serie y será productor ejecutivo con los productores de la franquicia Ira Parker, Ryan Condal y Vince Gerardis.

La sinopsis oficial de A Knight of the Seven KIngdoms: The Hedge Knight es la siguiente:

“Un siglo antes de los eventos de ‘Game of Thrones’, dos héroes improbables vagaron por Westeros ... un joven, ingenuo pero valiente caballero, Ser Duncan el Alto, y su diminuto escudero, Egg. Ambientada en una época en la que la línea Targaryen todavía tiene el Trono de Hierro y la memoria del último dragón aún no ha pasado de la memoria viva, grandes destinos, enemigos poderosos y hazañas peligrosas esperan a estos amigos improbables e incomparables.

Para muchos, este anunció sorprendió, debido a la información de otros proyectos que se encontraban en fase de evaluación, estos proyectos son:

Snow: un proyecto que relataría la continuación de Jon Snow en la guardia de la noche.

un proyecto que relataría la continuación de Jon Snow en la guardia de la noche. 10,000 Ships (también conocida como Nymeria) : abordaría el origen de varias especies de Ponente.

: abordaría el origen de varias especies de Ponente. 9 Voyages (también conocida como The Sea Snake): este programa seguiría a Corlys Velaryon en sus nueve Grandes Viajes a bordo de su barco, Sea Snake.

El éxito de House Of The Dragon ha motivado a los ejecutivos de HBO a continuar expandiendo el universo creado en los libros de George.R.R. Martín.