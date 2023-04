Chiky Bombom dedica emotivo mensaje a Adamari López lo que descarta posible “rivalidad”

Luego de la salida de la animadora puertorriqueña, Adamari López, del programa ‘Hoy Día’ de Telemundo han surgido rumores de posible rivalidad con su ahora excompañera de labores ‘Chiky Bombom’.

Sin embargo, la salida de la “Chaparrita de Oro” fue la mejor decisión, según es lo que se escucha por los pasillos de Telemundo. A pesar de todo, la dominicana con su esencia picante y empoderada, le dedicó un mensaje de despedida a su amiga a través de redes sociales.

Así despidió Chiky Bombom a Adamari López

En su cuenta de Instagram la controversial integrante de Hoy Día expresó:

“@adamarilopez Desde antes de ser parte de Telemundo, ya era tu fan te admiraba y te respetaba. Amaba el cariño y los afectos que tenías conmigo. La vida me dio la oportunidad de tenerte como compañera de trabajo y sin ser tu responsabilidad me apoyaste, me aconsejaste, me acogiste y aplaudías mis logros. Gracias de corazón por toda tu entrega, por ser un alma noble y por ofrecerme tu cariño. Gracias por aportar cada a granito de arena a mi crecimiento y ser un ejemplo laboral, ante mis ojos y los ojos de miles de personas eres una guerrera y Dios jamás y nunca cierra capítulo que no sean con un propósito”, agregó Chiky Bombom con una fotografía de todo el elenco del programa.

La ex conductora respondió: “Te quiero mi Bombom! Fue hermoso compartir contigo, nos divertimos, nos lo gozamos y creamos lindas memorias. Eres una gran compañera”, agregó.

Mientras que Penélope Menchaca la despidió por un comentario en la publicación. En el caso de Daniel Arenas y Andrea Meza todavía no se pronuncian ni comparten ninguna despedida de su ex compañera.

A pesar de todos los comentarios, Adamari ha recibido con mucho amor, las muestras de cariño a través de mensajes o comentarios de sus seguidores.