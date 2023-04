Regresa Deborah Martorell tras estar varios días fuera de la pantalla

La periodista y meteoróloga Deborah Martorell regresó hoy, lunes, a “Las Noticias” (TeleOnce), tras estar fuera de la pantalla por un diagnóstico de influenza.

“Aquí de regreso con ustedes”, escribió la comunicadora a través de sus redes sociales.

La semana pasada, Martorell dio a conocer las razones que la mantuvieron fuera de la pantalla.

“Bueno, no ha sido una semana fácil… he estado unos días fuera, y lo que comenzó como una fuerte bronquitis y asma que no mejoraba, resultó ser influenza”, compartió.

“Ya me encuentro en recuperación en mi casa y espero pronto poder estar de regreso. Cuídense mucho en esta Semana Santa hay muchos casos de influenza y todavía anda el COVID-19″, añadió.

La reportera del tiempo recibió asistencia médica en el Hospital Pavia de Santurce.