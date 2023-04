Luego de seis años, Taylor Swift y Joe Alwyn ponen fin a su relación

Taylor Swift y Joe Alwyn habría puesto fin a su relación de seis años. Así lo informó CNN, luego que una fuente cercana a la cantante les dijera que “Taylor y Joe se separaron hace unas semanas. Simplemente se separaron y planean seguir siendo amigos”.

Razón por la que terminaron Taylor y Joe

Sin embargo, CNN intentó comunicarse con los representantes de Swift y Alwyn para hacer comentarios, pero no recibieron respuesta. A la pareja se les habría vinculado por primera vez en 2016. Aunque no se sabe la razón, la fuente explicó que serían amigos.

Al principio, lograron mantener una relación en secreto, pero el amor entre Alwyn y Taylor fue inevitable e incluso le compuso algunas canciones al actor.

Canciones de Taylor dedicadas a Alwyn

En enero, Swift contó en su Instagram que “Lavender Haze”, una canción de su álbum Midnights, habla sobre Alwyn, pues cuando estás enamorado te subes a una neblina y “harías cualquier cosa para quedarte allí y no dejes que la gente te baje de esa nube”.

“Al igual que mi relación durante seis años, hemos tenido que esquivar rumores extraños, cosas de tabloides y simplemente lo ignoramos. Esta canción trata sobre el acto de ignorar esas cosas para proteger las cosas reales”, agregó.

Se supo también que Alwyn colaboró escribiendo parte de la canción de “Sweet Nothing”.

Compromisos de Alwyn

“Si tuviera una libra por cada vez que creo que me dijeron que me comprometí, entonces tendría muchas monedas de una libra”, dijo Alwyn en 2022 a WSJ Magazine, y agregó: “Quiero decir, la verdad es, si la respuesta fuera sí, no diría, y si la respuesta fuera no, no diría”.

Hasta ahora, ninguno de los dos ha publicado algo referente al tema y se mantienen al margen de su supuesta ruptura.