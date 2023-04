Este actor de Euphoria se une al elenco de ‘Bad Boys 4′

Sony Pictures ya se encuentra armando el casting de la cinta, ‘Bad Boys 4′ que estará nuevamente protagonizado por Will Smith y Martin Lawrence.

Como parte del proceso de preproducción se une al elenco el actor, Eric Dane, quien recientemente podemos ver en ‘Euphoria’, donde interpreta a Cal Jacobs, padre de Nate Jacobs.

Todavía no hay muchos detalles de su rol, solo se espera que sea el villano de la historia que contará con el guion de Chris Bremner.

Según Deadline, el elenco anterior de ‘Bad Boys: For Life’, que incluye a Paola Núnez, Vanessa Hudgens y Alexander Ludwig, regresando para la cuarta entrega.

Jerry Bruckheimer, Smith, a través de su estandarte Westbrook, y Doug Belgrad están de vuelta produciendo; con Martin Lawrence, James Lassiter, Chad Oman, Mike Stenson, Barry Waldman y Jon Mone como productores ejecutivos.

[Te recomendamos leer: Beef se posicionó entre ‘lo más visto’ en su primer fin de semana: así han sido las críticas de la serie de A24 disponible en Netflix]

Detalles de Bad Boys 4

Bad Boys, está en preproducción temprana en Sony Pictures con el director de Bad Boys for Life, Adil El Arbi, y Bilall Fallah

Will Smith expresó en el anuncio del proyecto en redes sociales, que se llamará “Bad Boys four life”, a lo que Martin le expresa que suena muy parecido a su antecesora que se llamó “Bad Boys for life” por eso, le dice que deben pensar en un nombre diferente para no confundir a sus fans.

IT’S ABOUT THAT TIME!



- Will Smith pic.twitter.com/0B4JcqOz2d — Will Smith (@WillSmith2real) January 31, 2023

La realización de esta película era casi un hecho luego de que su antecesora hubiera recogido más de $ 426 millones en la taquilla mundial; con una apertura nacional de cuatro días de $ 73 millones. Sin embargo, el incidente de Will Smith en los premios Oscar del 2022, retrasaron todos los planes que tenían.