El exitoso estreno mundial de Super Mario Bros. Movie: recauda 377 millones de dólares

The Super Mario Bros. Movie se llevó $377 millones en ventas mundiales en las taquillas de cine y, además, se convirtió en el estreno más grande de este 2023, y superó a Ant-Man and the Wasp: Quantumania con $225,3 millones.

Récord con el estreno de Mario

La película animada, hecha entre Illumination, Nintendo y Universal, superó las expectativas entre la fanaticada. Hasta ahora, generó $ 173 millones en la taquilla internacional y $ 204 millones en los primeros cinco días en la taquilla de EEUU.

Algunos de los países en los que fue estrenada The Super Mario Bros. Movie fue en México (donde obtuvo $27,4 millones), el Reino Unido e Irlanda (con $19,6 millones), Alemania ($14 millones), China ($12 millones), Francia ($10,4 millones), España ($8,6 millones) y Australia ($8,3 millones).

Superó a Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Con su estreno, Mario ostenta ya varios récords. El mejor debut en taquilla internacional fue para The Super Mario Bros. Movie, destronando a Ant-Man and the Wasp: Quantumania con $117.1 millones y logró ser el segundo estreno animado más grande.

“También obtuvo la apertura animada más grande en 11 mercados individuales, así como el mejor comienzo para una adaptación de videojuego en 42 mercados individuales”, escribió Variety.com.

Éxito en taquilla

“Es un número fenomenal en general”, dice Veronika Kwan Vandenberg, presidenta de distribución de Universal Pictures International. “La película se basa en una propiedad intelectual increíble, que es amada por personas de diferentes generaciones, jóvenes y mayores. Esta es una gran noticia para la industria”.

“llumination y Universal hicieron un excelente trabajo al lanzar esta nueva franquicia, aprovechando el gran impulso que estamos viendo en la taquilla mundial a medida que se acerca una muy prometedora temporada de éxitos de taquilla de verano”, dice Rich Gelfond, CEO de Imax.