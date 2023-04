La Casa de los Famosos: Liliana Rodríguez reclama que se valore la voz del público

Falta muy poco para que finalice “La Casa de los Famosos”, por lo que la tensión en la casa aumenta cada vez más y cada uno de los participantes se mantienen creando sus propias estrategias para poder ganar esta competencia que continúa dando de qué hablar en redes sociales.

Ya son varias la ocasiones en las que Telemundo ha estado en boca de todos luego de mostrar el eliminado de la semana, ya que muchos alegan que han hecho “trampa”, pero no solamente sus seguidores han demostrado sus disgustos, pues otros famosos que en su momento también participaron en el reality show, han dado su opinión al respecto.

Tal es el caso de Liliana Rodríguez, quien tras su salida del programa, realizó unas fuertes declaraciones en donde hablaba de la “mano negra”, la “manipulación”, además de dar el motivo por el que no se ha presentado en las galas.

“No he ido, no porque me haya negado, sino porque simplemente no me han llamado. Yo prefiero quedarme tranquila y no preguntar el por qué, porque Dios está en control de todo… Por supuesto, si me invitan, yo voy a ir con gusto a hacer lo mismo que hice en la primera. En la primera estaban buscando un circo romano sangriento y Dios no lo permitió. Pero yo lo respeto y siempre voy a hablar con la verdad”, confesó en ese entonces.

Es así, como nuevamente vuelve a estar en el ojo público tras realizar un comentario en una de las publicaciones de Telemundo Realities, donde se mencionan los nominados de la semana. “¿Será que hasta aquí no valorarán la voz del público? ¡Votaremos por Diego y Madison! YA BASTA”, dicta el comentario de la famosa.

Lo que conllevó a varios de los usuarios también a opinar al respecto, y, mientras unos la apoyan, otros por el contrario mostraron rechazo a lo que dijo.

“¿Basta de qué? Vota por quien quieras, nosotros también votaremos por quien queramos”.

“Liliana, ¿Cuánto te pagaron a ti pa callarte y defender a Miss Víctima? ¡Qué decepción!”.

“¿Ya basta de qué? Ay por Dios, ahora si te escuchaste ridícula”.

“Todos ellos buscan seguidores, como ahora Madison es popular, se agarran de ahí”.