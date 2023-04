James Corden admite que tiene miedo de abandonar The Late Late Show

James Corden, nacido en Reino Unido, confesó que le da miedo abandonar su programa de televisión estadounidense es: “absolutamente aterrador”.

Corden, de 44 años, decidió dejar su trabajo como anfitrión de The Late Late Show para trasladarse a LA. Recientemente, confesó que siente “enormes cantidades de ansiedad y miedo”, pero se prepara para terminar a finales de abril. Poniéndolo en un “terreno inestable”.

James Corden y su miedo en The Late Late Show

Sin embargo, el presentador siente “urgencia” por abandonar este trabajo, pues se concentrará en su carrera como actor de teatro. Durante un evento de PaleyFest en Los Ángeles, James admitió:

“No me había sentido tan asustado desde que decidí tomar el programa, mudarme aquí. No me he sentido en un terreno tan inestable... (Pero) tengo que abrazar ese miedo... Solo soy consciente de que lo que estoy tratando de hacer no es el camino que se viaja a menudo”.

Corden estará ahora en el teatro

“Pasar de ser como el Teatro Nacional, escribir un programa de televisión en la BBC, Broadway, presentar un programa de entrevistas nocturno, filmar cosas en medio de eso, detener el programa de entrevistas nocturno y luego decir: ‘Oh, Me gustaría hacer otra obra ahora’”, confesó Corden.

“Simplemente no es el camino que se ha recorrido, que yo sepa, por lo que viene con una gran cantidad de miedo. Es aterrador, es absolutamente aterrador”, continuó el ahora actor.

Planes a futuro

También habló de sus próximos planes: “Hay un montón de cosas que me encantaría hacer, pero dependen mucho de que la gente quiera que las haga... Creo que va a ser muy importante tomar un respiro y tómate un minuto”.

“Estaré muy, muy molesto conmigo mismo si en el próximo año o año y medio no voy a hacer otra obra o reviso una obra que ya he hecho. Daría cualquier cosa por volver y hacer un espectáculo de nuevo, daría absolutamente cualquier cosa”.

A pesar de sus miedos, James finalizó que dejar su programa es lo correcto: “Estoy tan seguro de que es lo correcto. Estoy tan absolutamente seguro de que hicimos todo lo que queríamos hacer y creo que es realmente importante que las cosas terminen”.