Karol G no ha sido la única: Conoce siete revistas que han abusado del “photoshop”

Esta semana, Karol G, se convirtió en tendencia al ser la portada de la revista GQ, que provocó reacciones inesperadas al presentar múltiples ediciones fotográficas que transformaron por completo la figura de la cantante.

A través de una publicación en Instagram, la artista expresó su descontento con el trabajo realizado por el medio estadounidense.

“No sé ni por donde empezar este mensaje … Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así , mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, dijo.

Además, la colombiana expresó su inconformidad con los estereotipos que impone la sociedad sobre como una mujer debe lucir para verse bien.

“Agradezco (a) la revista (la) oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”, añadió la intérprete de “Mañana será bonito”.

Al mismo tiempo, Karol G sostuvo que la acción cometida por la revista es “una falta de respeto” para todas las féminas que luchan día tras día para sentirse seguras.

“Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mi , es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”, finalizó.

A raíz del descontento de la colombiana, la revista decidió borrar la publicación en Instagram con la nueva portada de la última edición.

Exceso de “photoshop” en otros artistas

A pesar de lo sorprendente que fue la publicación de Karol G en GQ, realmente la cantante urbana no es la única artista que ha sufrido ediciones extrañas en revistas de gran prestigio. A continuación conoce siete casos relevantes:

Kim Kardashian en la portada de Paper Magazine (2014)

La revista publicó una foto de la celebridad en primer plano, pero se notaba un exceso de retoque digital que hacía que la imagen pareciera irreal.

Kim Kardashian (Captura)

Kate Winslet en la portada de GQ (2003)

La actriz británica apareció en la portada de la revista con una cintura más delgada y una piel perfectamente suave, lo que generó críticas por el exceso de retoque digital.

Kate Winslet (Captura)

Solange Knowles en la portada de The Evening Standard (2017)

La cantante publicó en su Instagram una foto de la portada de la revista con la siguiente frase: “No hay nada como la sorpresa y el horror que sientes al ver algo que sabes que no es verdad. Es el mal uso de photoshop y su efecto sobre la sociedad que me ha hecho decidir no retocar mis fotos”.

Solange Knowles (Captura)

Zendaya en la portada de Modeliste Magazine (2015)

La actriz publicó en su Instagram una foto de la portada de la revista con la siguiente frase: “Estoy agradecida por la oportunidad de ser parte de un cover/marca que celebra la diversidad de la belleza y la inclusión, pero me desilusionó ver que se manipulara mi imagen”.

Zendaya (Captura)

Meghan Trainor en la portada de Seventeen (2016)

La cantante publicó en su Instagram una foto de la portada de la revista con la siguiente frase: “Quería que mis fans supieran que mi cuerpo no fue photoshopeado en la portada de Seventeen. Tengo curvas y estoy orgullosa de ello”.

Meghan Trainor (Captura)

Lena Dunham en la portada de Tentaciones (2016)

La actriz y escritora publicó en su Instagram una foto de la portada de la revista con la siguiente frase: “Estoy muy cansada de ser editada para parecer menos gorda. Este es el cuerpo con el que nací y que debo amar y respetar”.

Lena Dunham (Captura)

Jennifer Lawrence en la portada de Flare (2013)

La actriz apareció en la portada de la revista con un rostro más delgado y una piel suave, lo que llevó a los fans a acusar a la revista de manipular la imagen.