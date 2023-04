¿Habrá School Of Rock 2? Esto dijo Jack Black sobre una posible reunión

“School of Rock” fue una película de comedia musical estadounidense del año 2003, protagonizada por Jack Black, que a pesar de tener una discreta recaudación, su legado se ha mantenido en muchos jóvenes que fantaseaban con la idea de ser una estrella juvenil de rock and roll.

Ahora, 20 años después de su estreno, Black aseguró que una reunión es ‘inminente’.

“Todos esos niños, digan esto, tenían 10 años cuando hicimos esa película y ahora todos tienen 30″, dijo Black sobre sus compañeros de elenco de School Of Rock. “Vamos a reunirnos y tener un aniversario de 20 años. Nos gusta mermar. Estoy deseando ver a todos los adultos de School Of Rock”.

En una entrevista para Entertainment Tonight, el actor reveló, por primera vez, su intención de hacer un nuevo proyecto con los adolescentes que lo acompañaron en la cinta escrita por Mike White, el mismo creador de White Lotus.

Actualidad de muchos actores

En esa posible reunión, faltaría Kevin Clark, quien interpretó al baterista Freddy “Spazzy McGee” Jones, debido a su fallecimiento en el 2021 tras un accidente automovilistico.

No obstante, el resto del elenco estaría disponible y con intenciones de aparecer en esta futura producción.

A continuación conoce la actualidad del elenco después de la cinta

Jack Black: ha continuado su carrera como actor y músico, participando en películas como “Jumanji: Welcome to the Jungle” y “The Polka King”. También ha seguido tocando música y lanzó un álbum en 2018 con su banda Tenacious D.

Miranda Cosgrove: ha seguido actuando en televisión y cine, y ha prestado su voz para varios personajes de animación. En 2007, protagonizó la éxitosa serie de comedia “iCarly”, que fue un éxito en Nickelodeon.

ha seguido actuando en televisión y cine, y ha prestado su voz para varios personajes de animación. En 2007, protagonizó la éxitosa serie de comedia “iCarly”, que fue un éxito en Nickelodeon. Mike White : además de su carrera como actor, ha continuado escribiendo y dirigiendo películas y series de televisión. En 2021, estrenó la serie “The White Lotus” en HBO, que recibió críticas positivas.

: además de su carrera como actor, ha continuado escribiendo y dirigiendo películas y series de televisión. En 2021, estrenó la serie “The White Lotus” en HBO, que recibió críticas positivas. Sarah Silverman : ha seguido actuando y haciendo comedia, protagonizando su propia serie de televisión “I Love You, America” en 2017 y participando en varias películas y programas de televisión.

: ha seguido actuando y haciendo comedia, protagonizando su propia serie de televisión “I Love You, America” en 2017 y participando en varias películas y programas de televisión. Joey Gaydos Jr.: después de “School of Rock”, continuó tocando la guitarra y formando bandas de rock. Sin embargo, ha tenido algunos problemas legales relacionados con el robo de guitarras en los últimos años.

después de “School of Rock”, continuó tocando la guitarra y formando bandas de rock. Sin embargo, ha tenido algunos problemas legales relacionados con el robo de guitarras en los últimos años. Caitlin Hale: ha tenido una discreta participación en producciones como ‘Grimmerson Manor y en el documental ‘Richard Linklater: Retrato del indie americano’.

Jordan-Claire Green : A los 14 años encarnó a Annie Lamm en la película Come Away Home, papel por el que fue nominada al premio Mejor Artista Joven. También ha participado en las películas The Double, The 12 Dogs of Christmas y Forgotten Pills.

: A los 14 años encarnó a Annie Lamm en la película Come Away Home, papel por el que fue nominada al premio Mejor Artista Joven. También ha participado en las películas The Double, The 12 Dogs of Christmas y Forgotten Pills. Rivkah Reyes: participó en programas de televisión como The Tonight Show with Jay Leno y The Sharon Osbourne Show.

La oportuna reunión del elenco también ha provocado otras noticias, incluidas las conversaciones de una secuela en proceso. Si bien no hay nada escrito en piedra actualmente, Black dijo durante una entrevista con SiriusXM en diciembre pasado que se estaba considerando una secuela tanto para School Of Rock como para su otra película centrada en el rock, Tenacious D In The Pick Of Destiny.

“School of Rock” fue adaptada a un musical de Broadway en 2015, que también recibió buenas críticas y se convirtió en un éxito.