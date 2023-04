Estas son las indirectas que se han enviado Shakira y Piqué tras su polémica ruptura

Tras casi cumplirse un año de su ruptura, la polémica entre Shakira y Gerard Piqué no parece tener fin, pues desde que se dio a conocer la noticia, las indirectas entre ellos, bien sea en redes sociales o entrevistas, al parecer han ido aumentando, desde las canciones dedicadas por parte de la colombiana hasta las recientes declaraciones del ex futbolista.

¿Cuándo inició todo?

Fue en junio del año 2022 cuando Shakira y Piqué confirmaron su separación, a través de un mensaje enviado a la prensa española. “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad”.

Un poco después, los paparazis y medios de comunicación se mantuvieron alertas para ver cuál era el verdadero motivo por el que ambos decidieron terminar, topándose con que el ex deportista ya tendría un nuevo amor de nombre Clara Chía Martí.

Acá es que empieza todo, pues recordemos que unos meses atrás ya la cantante había estrenado ‘Te felicito’ junto a Rauw Alejandro, dejando en claro que era dedicada a Piqué por su infidelidad, la cual, tras un año de su estreno, sigue dando de qué hablar, ya que en esta, con algunos de sus pasos realizaba movimientos similares a los que el exfutbolista hacía cuando celebraba un gol.

En ese momento, este prefirió guardar silencio, pero las imágenes que se publicaban en la prensa, hablaban por sí solas.

Unos meses más tarde, se estrena ‘Monotonía’, iniciando con algunos mensajes que daban un abre boca del nuevo tema musical que se venía, acá dio a conocer lo mucho que le dolió su ruptura, pero poco después llega ‘Session #53′ junto a Bizarrap, en donde se desahogó completamente y hace un pequeño resumen de lo ocurrido, mencionando a sus ex suegros y a la Clara Chía de una manera “indirecta”.

Con esta canción, al parecer Piqué no se molestó mucho, sin embargo, al siguiente día apareció frente a todos manejando un Twingo y utilizando un reloj marca Casio, haciendo referencia a las dos marcas que menciona Shakira.

Hasta hace poco, Gerard no había hablado más sobre el tema, pero parece que la nueva colaboración con Karol G, en donde habla sobre el empoderamiento femenino, hizo que se reavivara el tema, pues durante una entrevista con Gerard Romero, Piqué decidió hacer algunas referencias de su ex pareja.

“Mi ex pareja es latinoamericana, no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades. No me importa nada, es cero, porque no les conozco de nada, es gente que no tiene vida. ¿Qué importancia les tienes que dar? Es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots”, confesó.

Tras esta declaración, Shakira no demoró en responder desde su cuenta de Twitter, escribiendo: “Orgullosa de ser Latinoamericana”, acompañando el escrito de algunas banderas.