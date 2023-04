Camilo y Evaluna dedican emotiva carta a Índigo por su primer cumpleaños

El 9 de abril de 2022, Camilo y Evaluna anunciaron el nacimiento de su primogénita Índigo, no obstante, desde ese momento la pareja ha sido bastante reservada en mostrar a su bebé, es por ello que se conoce poco de su apariencia, pero este 7 de abril, con motivo del cumpleaños de su hija compartieron un video con momentos inéditos.

También te puede interesar: Camilo se sincera sobre las dificultades en su matrimonio con Evaluna

Ambos cantantes tomaron la decisión de evadir ciertos estereotipos, por lo cual buscaron un nombre neutro para su bebé, luego de todas las críticas que han recibido, Evaluna y Camilo han optado por ignorar y guiarse por su intuición de padres.

Evaluna y Camilo mantienen en privacidad la vida de Índigo. (Instagram @evaluna)

Cumpleaños de Índigo

Tan solo en mayo de 2022, el artista colombiano decidió remarcar su nueva etapa como papá al lanzar su tema ‘Pegao’, mismo que hace referencia al apego que mostró con su hija en sus primeras semanas de vida, a casi un año, la pareja dedicó un emotivo mensaje para celebrar el cumpleaños de su bebé.

“Querida Índigo, quiero que sepas que he decido no tomarme en serio el hecho de que esquives algunos de mis besos porque probablemente mis bigotes sean demasiado puntiagudos para esa carita nueva que tienes y que hasta el día de hoy no ha conocido puchero de tristeza”

A lo largo del video mostraron algunos de los momentos más significativos que la pareja ha tenido al lado de Índigo, además de hablar sobre la forma en la que Camilo y Evaluna planean acompañar a su bebé como padres.

“No te podemos prometer que sea así para siempre porque si algo no queremos ser es esos papás que quieren proteger a su hija de la tristeza, del miedo, de la rabia, no, nosotros queremos que sientas lo que tu tengas ganas de sentir, que la vida te impacte. Lo que si te prometemos es que vamos a estar a tu lado, sintiendo contigo”

Camilo habla de su matrimonio con Evaluna

Hace poco el compositor dio una entrevista que rápidamente se volvió viral por las declaraciones que hizo, ya que básicamente rompió con las idealizaciones que se crearon en torno a su matrimonio.

“Por supuesto que en mi relación con Evaluna hemos pasado por momentos muy complicados, hemos vivido terremotos muy complejos, hemos vivido momentos en los que nos hemos preguntado, ¿para dónde va esto, qué va a pasar? Esto no se sabe en las fotos, ni se comparte nunca” detalló el colombiano.

A pesar de que su relación se ha caracterizado por ser una de las más estables dentro del medio del espectáculo, el intérprete de ‘Aeropuerto’ destacó los momentos que los definieron, puesto que llegaron a cuestionarse sobre el rumbo de su relación en más de una ocasión.