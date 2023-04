“Los quiero mucho”: Adamari López se despide oficialmente de Telemundo

Luego de que se anunciara su salida de la cadena Telemundo, la presentadora puertorriqueña, Adamari López, tuvo un espacio para expresarse esta mañana durante la transmisión del programa Hoy Día del cual formó parte por los pasados 11 años.

En su mensaje, agradeció a sus compañeros y a la audiencia por haber compartido con ella por los pasados años. Incluso, que fueran parte de su vida con el nacimiento y crianza de su hija Alaïa a quien han visto crecer.

“De este modo llega a su fin este hermoso capítulo que viví en estos últimos 10 años, más sin embargo, no todo lo que hemos disfrutado y vivido en esta jornada como conductora termina, la misma me ha permitido ser parte de sus vidas, de informarles de compartirles diferentes acontecimientos de mi vida, tales como la llegada de mi adorada princesa Alaïa quienes ustedes y yo hemos visto crecer, agradezco infinitamente a todas las personas que me brindaron la oportunidad de desarrollarme como profesional y a esos grandes compañeros que he tenido en estos últimos años con quienes pude compartir y aprender por tantos años, a todos los llevaré siempre conmigo, estoy segura que la vida nos brindará nuevas oportunidades para coincidir y volver a celebrar, les confieso que seguiré con las mismas ganas y energías para entretenerles y trabajar y seguir ofreciendo lo mejor de mi siempre, gracias, los quiero mucho”, fueron las palabras de la actriz y animadora puertorriqueña.

Al final del programa sus ahora excompañeros de labores le dieron un fuerte aplauso y tuvieron palabras de agradecimiento con López quien trabajó por 11 años en el programa.

Adamari López sale sorpresivamente de Telemundo

A través de un comunicado la cadena Telemundo confirmó que la animadora puertorriqueña Adamari López ya no forma de la compañía tras 11 años frente a las cámaras de la cadena de televisión con base en Miami.

“Telemundo y Adamari López decidieron mutuamente que este es el momento oportuno para ella dejar su rol como presentadora de Hoy Día”, lee el comunicado de la cadena publicado por el medio People en Español.

“Adamari ha sido parte integral de las mañanas de Telemundo por más de una década, ayudándole a los hispanos a comenzar su día con personalidad encantadora y llena de alegría”, lee la comunicación.

“Estamos profundamente agradecidos por su continua dedicación a Telemundo y esperamos poder colaborar con ella en futuros proyectos”, añade la comunicación.

La presentadora se ha destacado en varias producciones de la cadena como Hoy Día a nivel de Estados Unidos.

Hasta el momento la animadora y actriz no se ha expresado.

La revista People también reseñó que en los pasados meses otras figuras como Rodner Figueroa, Chiquibaby y Nacho Lozano han salido de la cadena Telemundo.

En los pasados meses el programa ha estado en proceso de transición e integrando nuevos talentos.

Adamari López demuestra que la soltería empodera

Ya van casi dos años desde que Adamari López anunció su separación de Toni Costa, la animadora puertorriqueña ha mostrado que se encuentra en un gran momento, disfrutando de su soltería.

Te decimos cuáles son los motivos que demuestran que la también actriz ahora es una mujer empoderada.

Desde que se separó del bailarín, en mayo de 2021, la artista se ha dedicado a ella misma, pues sigue llevando un estilo de vida saludable, con dieta y ejercicio.

Pero más allá del físico, los cambios se ven reflejados en su actitud.

Por otro lado, la artista ha tenido un gran crecimiento en redes sociales, pues es muy activa, principalmente en TikTok e Instagram donde suele publicar videos de todo tipo; desde rutinas de ejercicio hasta algunas tendencias actuales.

También vemos que comparte tiempo de calidad con su hija Alaïa, quien se ha convertido en su principal prioridad.

Por otro lado, recordemos que Adamari es la estrella principal del matutino “Hoy Día”, y a pesar de los cambios que hizo Telemundo a inicio de año, ella se sigue manteniendo en la emisión.

Su separación con Toni Costa

En mayo de 2021, los artistas dieron a conocer que decidieron terminar su relación, tras 10 años juntos, lo que coincidió con la transformación física de la famosa.

Adamari fue la primera en dar a conocer su ruptura con Toni Costa, esto por medio de un video que compartió en todas sus redes sociales.

Mientras que él publicó un comunicado en el que aseguraba que estaba intentando recuperar su relación con Adamari.

Meses después decidieron cerrar su historia de amor, al presentar una coreografía en el reality show “Así se baila”, en la que estuvieron acompañados de su hija Alaïa.