Quién es Melissa Vallecilla, la mamá de la otra hija de Anuel AA

Luego de que Yailín y Anuel AA celebraron el nacimiento de su primera hija en común, Cattleya, ahora el cantante aceptó la paternidad de Gianella, la pequeña que tuvo con Melissa Vallecilla, y a quien negó por meses.

¿Qué dijo Anuel AA?

A través de sus historias de Instagram, el reguetonero finalmente aceptó que es padre de otra niña, y reconoció que tuvo que aceptarlo, pues la llegada de Cattleya le cambió la perspectiva.

“No puedo, ni dejaré ninguna hija mía abandonada, nunca. No importan las circunstancias de cómo pasó todo, mi corazón no me da la opción de abandonar. Ese amor que conocí con Cattleya me abrió los ojos a que tenía que estar presente para mi otra hija... Si salió que es mía, pues es mía”, expresó Anuel.

Además, explicó un poco de la situación en la que se encontraba cuando negó todo.

“No opiné nada, hasta que dije que era una mentirosa, porque sólo fue una noche de sexo... Esto fue cuando aún no conocía a mi ex (refiriéndose a Yailín) y no estaba con Karol”, agregó.

Melissa Vallecilla señaló la paternidad del cantante

Fue en el programa “El Gordo y la Flaca” que se dio a conocer esta situación. De acuerdo a una investigación hecha por la emisión, Anuel y Melissa se conocieron en septiembre de 2021, durante una fiesta organizada por el rapero Drake.

Melissa Vallecilla, de 29 años, vive en Houston, Texas. Cuando le reveló al cantante que estaba embarazada, él lo tomó muy bien, aunque le pidió una prueba prenatal de paternidad, para asegurarse que el bebé sí fuera de él.

A pesar de que salió positiva, Anuel se alejó de ella y dejó de responderle las llamadas, pues coincidió con la llegada de Yailín a su vida.

La pequeña nació y fue nombrada como Gianella S. Gazmey, y por medio de Instagram su mamá suele compartir algunos momentos junto a ella.