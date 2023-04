Myke Towers: “Ahora hago música que me gusta a mí”

Myke Towers incursionó por primera vez en la industria musical en 2016. Aunque podrían parecer pocos años de trayectoria, su música habla por sí sola, ya que se ha convertido en uno de los mejores compositores y raperos de Puerto Rico. Este 2023, el cantante apuesta por seguir demostrando su talento a través de su nuevo álbum La vida es una, que estrenó el pasado 23 de marzo.

El artista de 29 años logró encontrar su sello rápidamente, mismo que lo hizo destacar dentro del sinfín de propuestas existentes. No obstante, su último proyecto remarca una nueva etapa profesional en Myke. La vida es una abre una puerta distinta en la carrera del compositor boricua, ya que lejos de seguir una tendencia, se mantiene constante en reinventarse desde su música para no ser catalogado en un solo ritmo.

“Yo siento que ya le demostré a los fanáticos más o menos lo que yo puedo hacer, y ahora pues la idea es hacer cosas que me gustan a mí. Entiendo a los fanáticos; yo les he dado lo que ellos piden, pero ahora voy a hacer la música que me gusta a mí. Simplemente es un estilo nuevo que estamos aplicando”, reiteró Myke Towers en entrevista con Metro.

El nuevo disco del intérprete de Piensan cuenta con cinco colaboraciones. Sin embargo, el proceso que tuvo previo al lanzamiento lo vivió por separado, en especial al escoger cada una de las canciones que forman parte, mismas que lo hicieron salir de su zona de confort.

“El proceso más difícil es cuando escojo las canciones que van para el álbum. Llevaba como dos años sin sacar una producción musical. Como tal, salían canciones, salían solas, pero no había tenido un proyecto desde hace como dos años. La vida es una no tiene nada que ver ni con el estilo musical anterior ni se relaciona en nada con lo que había hecho anteriormente, porque los lanzamientos de antes no se parecen a lo que hoy ofrezco. Pero sin duda estaba loco por darle un nuevo proyecto a mis fanáticos, pero con un estilo renovado, como un nuevo aire”, compartió el cantante.

Después de casi siete años de carrera, Myke Towers se detuvo un momento para hablar de la evolución que ha experimentado como artista dentro del género urbano, para realizar una proyección de su futuro. “He tenido mucho aprendizaje, como que ahora me siento más maduro en esto que hago y lo que estoy haciendo. He desarrollado obviamente la paciencia. La paciencia es una virtud, como dicen, y en esto hay que tenerla. Y ahora como que tengo más claro lo que quiero hacer y a dónde quiero llegar”.

La vida es una ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, y ante la buena recepción de parte de los usuarios, Myke se muestra entusiasta de poder realizar una gira. “Viene la gira, así que todos los fanáticos deben estar pendientes”.