Karol G arremete contra revista por ponerle demasiado “photoshop” a su cuerpo

La cantante colombiana Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida como Karol G, arremetió este jueves contra la revista GQ por ponerle demasiado “photoshop” a su cuerpo.

A través de sus redes sociales, la artista reveló que la imagen, que forma parte de la portada del medio estadounidense, “no la representa”.

“No sé ni por donde empezar este mensaje … Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así , mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, dijo.

Además, la compositora expresó su inconformidad con los estereotipos que impone la sociedad sobre como una mujer debe lucir para verse bien.

“Agradezco (a) la revista (la) oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”, añadió la intérprete de “Mañana será bonito”.

Al mismo tiempo, Karol G sostuvo que la acción cometida por la revista es “una falta de respeto” para todas las féminas que luchan día tras día para sentirse seguras.

“Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mi , es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”, finalizó.

Tras su publicación, varias artistas se sintieron identificadas y le expresaron su apoyo. Tal es el caso de Chiquis Rivera, hija de Jenny Rivera, quien alabó su fortaleza.

“Te amo!!!!!!! Eres bella. Me encantas!!! Gracias por hacer esto, para todas, por todas!!! Estoy de acuerdo contigo y te apoyo al 10000000%! You’re a fucken QUEEN Karol”, escribió Rivera.

De igual forma, la actriz Cristina Eustace le agradeció por alzar su voz.

“Gracias por defender con clase y amor quien eres! Que belleza de mensaje y estamos contigo reina!!! Eres lo máximo!❤️”, señaló Eustace.

Al momento, la revista no se ha expresado sobre lo sucedido, pero eliminó de sus redes sociales la publicación.