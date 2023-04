“Es válido también escuchar nuevas voces”: Organización de escritores responde a denuncias de Tere Marichal

Ante las denuncias de la dramaturga y cuentista Tere Marichal, de haber sufrido ataques “por ser blanca” que la llevaron a declinar su participación en el Festival Afroantillano, la organización de escritores y escritoras del país, PEN de Puerto Rico Internacional, se pronunció y rechazó “la palabra y la acción que margina, discrimina y busca invisibilizar voces literarias “.

En declaraciones escritas, PEN explicó que todas las actividades de la jornada en honor a las poblaciones afrodescendientes, previamente esclavizadas, “se realizaron sin preguntarle a algún escritor o escritora si se asume como afrodescendiente o como blanco privilegiado”.

“Como institución, PEN continuará evolucionando, reconociendo la pluralidad de voces que permean la identidad nacional puertorriqueña y ofreciendo un espacio de creatividad para todas esa voces. Pero no lo haremos juzgando ni excluyendo voces. Simplemente las incorporaremos para que nuestra literatura sea cada día más representativa de una diversidad cultural, por mucho tiempo suprimida y limitada por los privilegios de una cultura eurocéntrica, ante una cultura indígena o afrodescendiente”, indicó.

“En cuanto a Tere Marichal, consagrada escritora puertorriqueña, teatrera y gestora cultural, nadie puede poner en juicio su larga trayectoria de cerca de 50 años. Nadie. Dicho esto, es válido también escuchar nuevas voces que pueden cuestionar nuestro pasado y dentro de eso el quehacer literario de todas y todos en la comunidad escritural, incluyendo a Tere Marichal. Pero no suprimimos la voz de Tere Marichal. Tampoco suprimimos la voz de las personas que la critican”, señalaron.

“Lo que si suprimimos es la palabra y la acción que margina, discrimina y busca invisibilizar voces literarias. Esa, PEN de Puerto Rico Internacional no la va a tolerar, y hará todo lo posible por imposibilitar la censura literaria en nuestro país”, apuntó.

Invitaron, de igual manera a Marichal “a seguir siendo ella misma y a contribuir al quehacer literario y teatral de Puerto Rico”.

“Invitamos, a su vez, a las nuevas voces que critican la literatura y a algunos escritores y escritoras por no representar la diversidad cultural de Puerto Rico, en particular la afrodescendencia de forma adecuada, a seguir expresando sus ideas. Ambos sectores deben de convivir, pues la literatura nacional puertorriqueña se nutre de todas las voces existentes Apoyamos las letras boricuas, y sobre todo la diversidad cultural de nuestra literatura nacional”, concluyeron.

PEN de Puerto Rico Internacional es la organización de escritores y escritoras más longeva en la historia del país. Fue fundada en el 1965, entre otras personas por Nilita Vientos Gastón. En 58 años de existencia, PEN de Puerto Rico Internacional ha defendido un principio: la libertad de expresión de las escritoras y periodistas del país, enmarcado en nuestra afiliación a PEN Internacional, con sede en Londres, Inglaterra.

Tere Marichal no participará en festival afroantillano

La semana pasada la dramaturga y cuentista Tere Marichal informó a través de sus redes sociales que no participará este domingo del festival afroantillano.

“Desafortunadamente he tenido que tomar la decisión de no participar en la actividad de la narración oral del cuento Catilanguá Lantemué que se iba a llevar a cabo hoy como parte del Festival AfroAntillano en Casa Ruth a las 3:00PM. Aunque pensé que podía hacerlo, lo cierto es que es muy difícil para mí y mi familia enfrentar tanto odio. Estos días han sido especialmente fuertes y por eso les agradezco, no solo sus expresiones de solidaridad sino también la valentía de expresar públicamente este apoyo, con todo el precio que probablemente han tenido que pagar por hacerlo. Muchas gracias por todo su respaldo y su amor”, expresó Marichal.

Según la cuentista, los ataques comenzaron con comentarios en sus redes sociales en donde manifestaban que ella no podía contar un cuento en el festival porque “no es negra”.

“Llevo una vida contando cuentos folclóricos de PR y otros países. Esta semana, me entero que yo no puedo contar ciertos cuentos porque como yo soy blanca no puedo sentir lo que se debe sentir al contarlo en un festival afroantillano. [...] Ahora le pido que haga una lista de los cuentos afropuertorriqueños q usted conoce. ¿No los recuerda? ¿Será porque usted no creció escuchándolos? Pues le cuento que yo llevo una vida contándolos, respetándolos, estudiándolos, dándolos a conocer entre los niños para que los aprendan, los respeten y no los olviden”, reaccionó Marichal.

“Llevo siete días leyendo cuanto comentario se pude hacer sobre un ser humano que quiere contar un cuento en un festival afroantillano. Es increíble que hasta el color de mis ojos sea un conflicto”, añadió la dramaturga.