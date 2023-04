¿Se parecen? Así es la hija de Anuel AA y la colombiana Melissa Vallecilla

Anuel AA ha dado de qué hablar los últimos días por los vaivenes amorosos que ha tenido como su ruptura con Yailin La Más Viral y sus indirectas con Karol G a dos años de haberle puesto fin a su romance y ahora sorprendió al reconocer a la hija que tuvo con la modelo Melissa Vallecilla.

En 2021 el reguetonero causó revuelo luego que Melissa asegurara que había mantenido un romance con él por al menos 10 años y fruto de la relación nació su hija Gianella. Sin embargo, él salió a desmentir su versión y aunque no negó a su hija se encargó de hacer las pruebas pertinentes para estar seguro de su paternidad.

El ex de Karol G se mantuvo en silencio luego de conocer el resultado positivo y a semanas de haber terminado con Yailin decidió aceptar a su hija y aseguró que cuidará de sus tres hijos de igual manera, pues sería incapaz de dejar a abandonado a un hijo suyo.

“Sí, estuve mal en aquel momento que salieron manipulando la verdad y no puse las cosas claras al instante… debí buscar a mi hija desde que nació y estar presente 100% desde su primer respiro, pero nadie nació sabiendo y el rencor me consumió y me fallé yo mismo a mis valores”, escribió.

Así luce Gianella, la hija de Anuel AA

Pese a la nula información que había aportado el boricua sobre su hija, la madre de la niña llegó a mostrar parte de su embarazo y ahora muestra distintas fotografías de la niña la cual muchos aseguran que se aprece a su padre.

Anuel experimentó lo que es ser padre hace 9 años con la llegada de su primogénito Pablo y en los últimos meses se convirtió en padre de dos niñas: Cattleya y Gianella. Fue él mismo quien aseguró que la llegada de su hija con Yailin, la que lo llevó a reconocer a su segunda hija.

Gianella nació en 2021 y aunque su color de piel es como el de su mami, sus facciones las heredó de su padre. Con tan solo un año de vida, muchos han encontrado gran parecido a su progenitor que finalmente la recibió en su vida.

Vallecilla es una modelo de 28 años, originaria de Texas y con raíces colombianas. Su gran popularidad la obtuvo al hablar de su romance con Anuel en medio de la relación que este mantenía con Yailin, por lo que muchos pensaron que le había sido infiel, pero el intérprete se encargó de aclarar la situación asegurando que fue antes de ella y después de Karol.