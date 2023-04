Encuentran a hermano de David Bisbal: el motivo y triste mensaje que dejó antes de su desaparición

Hasta la Guardia Civil se movilizó para poder encontrar a José María Bisbal Ferre, hermano del cantautor español David Bisbal. La búsqueda se realizó en cielo y mar ante la especulación que se perdiera mientras realizaba pesca submarina.

Durante la tarde de España (15:00) se confirmó que el hermano del artista fue encontrado con vida. No obstante, la causa de su desaparición se debe a una depresión.

Su último mensaje

“Me has decepcionado, Lupe, cuando tú venías desesperada y llorando del trabajo por los malos tratos de tu jefa yo te escuchaba y comprendía, no solo eso, sino que te busqué trabajo alternativo. Ahora soy yo el que lo está pasando mal en el trabajo y lo único que me dices es que mañana cada uno su camino, pues cada uno su camino”, escribió.

David Bisbal Su hermano se encontraba desaparecido desde la noche de este martes 04 de abril.

La persona que denunció al desaparición fue su mujer. Precisamente, no se supo más de José María después de una fuerte discusión que mantuvieron. Su matrimonio habría llegado a una ruptura que afectó mentalmente al hermano del cantante.

José María, años atrás, dejó su trabajo administrativo en el hospital de El Ejido para convertirse en el road manager del cantante tras abandonar la academia; el objetivo, con esta decisión, era que no se aprovecharan de la fama de David.

“Él, me ha ayudado a mantener y desarrollar muchos valores que hoy día comparto con otros amigos y familiares”, decía hace unos meses el cantante sobre su hermano en un post de Instagram.