Dania Méndez habla de su ‘tiraera’ a Madison Anderson en La Casa de los Famosos

Tras enfrentamientos en La Casa de los Famosos (Telemundo), Dania Méndez, contestó si tenía una rivalidad con la puertorriqueña Madison Anderson Berríos.

En entrevista con el programa Alexandra a las 12, Méndez, aseguró que no tiene problemas con la exMiss Universe Puerto Rico e incluso la tiene entre las competidoras más fuertes.

“Para nada rivalidad, nunca, jamás, o sea yo a Madison siempre la vi como una mujer inteligente, tierna, es una mujer muy guapa. Rivalidad creo que no, creo que ella tiene su brillo, yo tengo el mío, es guapísima rubia alta todo su sabor, yo soy chaparrita pelinegra, curvy, las dos tenemos lo nuestro. Al final del día no hubo ese match porque estábamos en diferentes cuartos y me hubiera encantado tener una mejor conexión pero las cosas pasan por algo”, fue lo que comentó en el programa Alexandra a las 12 de Telemundo.

Méndez indicó que tenía un presentimiento de que saldría de la casa, pero que al mismo tiempo quería permanecer en la casa.

Igualmente, la mexicana aseguró que siempre le tendrá respeto a Arturo Carmona con quien se le relacionó dentro de la casa.

“Me gustaría que gane el mejor y que el público decida, evidentemente tengo los fuertes por lo que veo acá afuera. Madison está muy fuerte tiene un país con ella, me da mucho gusto que los puertorriqueños estén ahí con ella”, expresó.

Madison confronta a Dania en “La casa de los famosos 3″

La puertorriqueña Madison Anderson Berríos confrontó el martes, a la mexicana Dania Méndez, quien se convirtió el pasado lunes en la undécima eliminada de la tercera temporada “La casa de los famosos” (Telemundo).

Méndez, quien solo obtuvo el 14 por ciento de los votos positivos del público, le pidió a la boricua que tuviera “más humildad” y dejara “la soberbia”

Asimismo, Dania aseguró que espera que Madison gane la temporada porque la considera una mujer inteligente y “una buena jugadora”.

Madison confronta a Dania en “La casa de los famosos 3″. Mira el vídeo: