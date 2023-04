Deddie Romero dice Anuel AA se ganó su respeto tras reconocer a su hija

Luego de que el exponente urbano, Anuel AA, reconociera a la hija que tuvo junto a la modelo Melissa Vallecilla y asegurara que cuidará de esta al igual que sus otros hijos, la animador puertorriqueña Deddie Romero, publicó un video en sus redes sociales donde felicita al artista por su acción.

En el video, Romero, fue enfática en que en múltiples ocasiones ha criticado al exponente urbano, sin embargo, esta ocasión lo tuvo que aplaudir por su decisión.

“En múltiples ocasiones he criticado a Anuel por muchas de las cosas que ha hecho de forma incorrecta como experiencias de vida, pero tengo que dejarle saber en este momento que siempre y cuando, ya sea un padre o una madre acepte su responsabilidad ante una criatura para mí, merece mi respeto, así que para Anuel, te felicito”, expresó la animadora en su Instagram.

Anuel AA por fin reconoce a su hija y asegura cuidará de todos sus hijos por igual

El exponente urbano Anuel AA recapacitó y reconoció que la hija de la modelo Melissa Valecilla es suya y que cuidará de esta al igual que cuidará de la hija que tiene junto a la cantante dominicana Yailín La Más Viral.

A través de Instagram, publicó una fotografía junto a su hijo Pablo, en la cual asegura que cuidará igualmente de todos sus hijos.

“No puedo ni dejaré ninguna hija abandonada nunca, no importan las circunstancias de cómo pasó todo. Mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar una hija, es mi hija y la amo sin haberla visto aún, más aún desde que vi a Catta por primera vez, ese amor que conocí con Cattaleya me abrió los ojos a que tenía que estar presente para mi otra hija no me importe lo que digan o piensen de mi personas que no saben nada de lo que pasó en realidad y si salió que es mía, pues es mía.

Del mismo modo, en el escrito Anuel asegura que nunca le fue infiel a ninguna de sus exparejas con Valecilla.

“Eso fue cuando yo no conocía a mi expareja y no estaba con Karol tampoco, ya casi un año entero soltero y dijo que llevaba conmigo 9 o 10 meses de novia o de mujer mía cuando en realidad ocho meses llevaba yo con mi pareja actual en aquel entonces y los tiempos nunca cruzaron como dijo”, añadió el exponente urbano.

Se defiende la mujer que asegura tiene una hija de Anuel AA tras expresiones del rapero

Luego de que el exponente urbano puertorriqueño, Anuel AA, realizara una transmisión en vivo en sus redes sociales donde despotrica contra sus exparejas y presuntas exparejas una de las implicadas en la controverisa, Melissa Valecilla con quien se ha dicho que el artista tuvo una hija salió en su defensa.

“Mira que loquera que yo llevaba ocho meses de una relación saludable con ella, disque viajando para Houston, viniendo para acá, mi nena linda disque, y disque en el momento que ella me dice que está embarazada, ahí yo digo ‘arranca para el cara... “, dijo Anuel AA.

Pero las palabras fueron el detonante para que Vallecilla saliera desmentirlo y asegurar que durante todo este tiempo ha recibido la criticas de parte de la comunidad digital al respecto, no sin antes calificarlo como una porquería.

“Lo que sos es un hablador de 💩. Solo un animal como vos sale a hablar mentiras así de la mamá de tu hija ¿Por qué no salís a hablar de todas las porquerías que vos has hecho? Porque ahí si quedas bien pisoteado. Ahí tienen al muy real. ¿No disque yo estaba mintiendo? Todo el hate que tiraban. ¿Dónde están los que decían que él no era capaz de negar a su sangre? Ahí tienen para que no se dejen engañar”, se lee.

Según lo dicho por Anuel AA en el video él no tiene no tiene nada que esconder. Y que si él tuviera una hija la cuidaría. Y aseveró que lo dicho por Melissa Vallecilla es solo para crear fama y sacarle dinero.

¿Qué fue lo que pasó? Hace siete años ocurrió el arresto de Anuel AA

Hace siete años las autoridades arrestaron al exponente urbano Emanuel Gazmey Santiago, mejor conocido en el mundo de la música urbana como Anuel AA. Fue el 3 de abril del 2016 que aquellas personas que no lo conocían por sus temas de ‘trap’ lo conocieron por sus problemas con las autoridades y la forma en que reaccionó ante la prensa mientras era trasladado al cuartel por los agentes de la Policía de Puerto Rico.

Anuel AA fue arrestado junto a un grupo de individuos tras salir armados de la discoteca Tabaco & Ron Lounge en el área de Santurce. En el operativo se ocuparon una pistola Glock calibre .40, otra Glock 9 milímetros y otra Glock calibre .45, además de nueve cargadores con más de 150 municiones y un vehículo.

Posteriormente se le acusó a nivel federal y una jueza del Tribunal Federal Distrito de Puerto Rico lo sentenció a 30 meses de prisión, una pena menor por no tener antecedentes penales.

En su turno para hablar durante la vista de sentencia Anuel AA indicó que las letras de sus canciones eran parte del trabajo y que nada de lo que decía era cierto.

“Yo le voy a demostrar a todo el mundo que no soy esa persona negativa que la gente se cree por mi música”, expresó en la vista que se llevó a cabo el 19 de junio del 2017.

Mientras estuvo en prisión, el exponente urbano grabó varios temas, utilizando los turnos que tenía para realizar llamadas. El tema “Sola” se convirtió en un éxito mientras este se encontraba tras las rejas.

Un movimiento de sus colegas y fanáticos cada vez tomó más fuerza, en apariciones públicas exponentes urbanos como Ozuna expresaban la frase: “Free Anuel”.

Tras cumplir 10 meses en prisión, por buena conducta, Anuel AA salió y rápidamente lanzó el álbum: ‘Real hasta la muerte’ en el 2018.

En el 2020 lanzó el tema 3 de abril en honor al día en que fue arrestado, algo que marcó la carrera del cantante.

Anuel AA se ha mantenido bajo el escrutinio público no solo por el contenido de sus canciones sino por controversias a nivel personal en sus relaciones con la cantante colombiana Karol G y posteriormente con la artista dominicana Yailin La Más Viral.

A nivel profesional rompió relaciones con su manejador Frabian Elí a quien demandó y terminó deshaciéndose del equipo de los Capitanes de Arecibo en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) en Puerto Rico, equipo que adquirieron en la temporada del 2021.

Le quitaron acceso a la cuenta de banco: Frabián Elí radica demanda contra Anuel AA

Luego de que surgieran rumores de separación profesional entre el exponente urbano Anuel AA y su manejador Frabian Elí este último radicó una demanda por incumplimiento de contrato contra quien fue su artista y amigo por muchos años.

Frabián Elí Carrión, quien es el CEO de la empresa Real Hasta la Muerte, LLC demandó en el sistema judicial del estado de la Florida a Emmanuel Gazmey Santiago “Anuel AA” luego de que este le quitara acceso a las cuentas bancarias y en un claro rompimiento de la relación laboral y de amistad.

El documento publicado por el programa Lo Sé Todo (Wapa TV), indica que el pasado 20 de agosto, Anuel AA “unilateralmente terminó el contrato de manejo”.

“El manejador también fue removido de la cuenta de banco de la compañía, para que no tuviera acceso o control a las finanzas del artista”, lee el documento.

En la demanda también se especifica que Frabián Elí y Anuel AA habían llegado a un acuerdo para que el manejador estuviera a cargo de la carrera del artista hasta el 2026, para un total de 7 años. Por esta razón y las acciones de Anuel, el empresario señala incumplimiento de contrato.

Frabián Elí estuvo junto a Anuel AA desde que este último fue ingresado a prisión en Puerto Rico y lo llevó al tope de su carrera tras concluir su sentencia.