“Pasé un sustito”: Rafael Ithier regresa a su hogar y asegura hay Combo para rato

El director y fundador de El Gran Combo de Puerto Rico, Rafael Ithier, envió un mensaje a todos sus seguidores a través de las redes sociales agradeciendo las oraciones que ha recibido luego de haber sido hospitalizado la semana pasada.

“Estoy muy agradecido porque han habido muchas oraciones que me han llegado y muchos mensajes de que me sienta chévere y me siento bastante recuperado. Pasé un sustito, medio raro cada vez que uno se descuida y esas cosas, pero me siento bastante chévere y hasta la fecha pienso que no tengo problema y hay Gran Combo para rato, yo me siento de 25 así que me van a tener que soportar un ratito más”, expresó en el mensaje enviado a través de la página de Facebook de El Gran Combo de Puerto Rico.

La semana pasada se informó que Ithier había sido hospitalizado en una institución médica de Bayamón. Según indicó el programa de televisión Lo Sé Todo de Wapa TV, el artista fue hospitalizado por un percance en sus pulmones.

Posteriormente se indicó que Ithier se encontraba en buen estado de salud y listo para regresar a su hogar.

“A todos nuestros fanáticos y seguidores, AGRADECEMOS sus oraciones, muestras de cariño y preocupación ante la salud del Maestro Rafael Ithier . Se encuentra estable y listo para regresar a su hogar mañana. ¡Seguiremos repartiendo mucha Salsa!”, lee la comunicación enviada por la orquesta.

El director de la orquesta tiene 96 años.