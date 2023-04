Molusco se pone una máscara para que lo dejen disfrutar del concierto de Rauw Alejandro

El locutor, actor y comunicador puertorriqueño, Jorge Pabón, mejor conocido como Molusco, se puso una máscara de extraterrestre para poder disfrutar tranquilamente del concierto de Rauw Alejandro.

“Me puse una por primera vez una máscara para caminar por la entrada del concert de @rauwalejandro y fue un paloooooo cabr*nnnn 🤙🏽”, escribió a través de sus redes sociales.

El también comediante indicó que tomó la decisión de utilizar el antifaz para “vivir la experiencia” del espectáculo al máximo.

“No es que me crea Bad Bunny, no es que me crea Rauw Alejandro, Anuel, ni un artista, yo simplemente quiero vivir la experiencia... no quiero que nadie me pare para nada, esa es la que hay”, recalcó.

Sin embargo, Molusco no pasó desapercibido por mucho tiempo y los asistentes lo detuvieron para pedirle fotos por su peculiar estilo.

Rauw Alejandro transporta su audiencia a “Saturno”

Rauw Alejandro, logró llevar “Saturno” al Estadio Hiram Bithorn, en San Juan, durante su presentación del viernes.

“Espero que sea una noche inolvidable”, saludó Rauw Alejandro a la audiencia tras su llegada a la tarima.

Entrando por un zipline, el natural de Carolina, interpretó varias temas de sus álbumes “Saturno”, “Afrodisíaco”, y “Vice Versa”. Comenzó con el tema “Punto 40″ seguido por “Nostálgico” y el dembow “Tamo En Nota”

Rauw Alejandro pasó a interpretar “No Me Sueltes”, “Verde Menta”, “Panties” y “Brasieres” y “La Old Skul”.

Para su primer artista invitado de la noche, el cantante presentó a Chris Palace, quien se unió para cantar Gatas. De igual forma, al salir Palace de la tarima, Rauw Alejandro sorprendió con Omar Courtz, quien trajo a Yovng Chimi y a Dei V demostrando que son “Los Dueños de la Calle”.

“Nadie le puede roncar a Puerto Rico. Aquí salen los artistas más hijos de put@”, afirmó el intérprete.

Rauw Alejandro vislumbró con otros éxitos como “Ron Cola” y “Party”.

La mejor sorpresa de la noche llegó al salir Rosalía a la tarima para cantar en vivo por primera vez junto a Rauw dos temas recientes “Beso” y “Vampiros” de su EP nuevo RR.

Tras casi tres horas de concierto, Rauw Alejandro demostró que es uno de los artistas más influyentes de la generación.