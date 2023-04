Deborah Martorell revela las razones que la mantienen fuera de la televisión

La periodista y meteoróloga de “Las Noticias” (TeleOnce), Deborah Martorell, dio a conocer este domingo las razones que la mantienen fuera de la pantalla.

“Bueno, no ha sido una semana fácil… he estado unos días fuera, y lo que comenzó como una fuerte bronquitis y asma que no mejoraba, resultó ser influenza”, escribió la comunicadora a través de sus redes sociales.

Martorell explicó que la enfermedad la “atacó fuerte” y la obligó a tomarse unos días de descanso forzoso.

“Ya me encuentro en recuperación en mi casa y espero pronto poder estar de regreso. Cuídense mucho en esta Semana Santa hay muchos casos de influenza y todavía anda el COVID-19″, añadió.

La reportera del tiempo recibió asistencia médica en el Hospital Pavia de Santurce.

Tras su publicación, varios de sus compañeros de trabajo le expresaron sus muestras de apoyo. Entre ellos Manuel Crespo Feliciano, quien le deseó pronta recuperación.

Igualmente, Celimar Adames Casalduc le envió palabras de aliento.

“Te extraño amiguita querida!! Ponte bien prontito. Salud y bendiciones para ti!!”, dijo.