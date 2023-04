Cuatro ocasiones en las que Yailin ha presumido a su hija

A pesar de que su breve matrimonio no prosperó, los reguetoneros Yailin y Anuel AA estarán unidos para siempre por el bienestar y la felicidad de su única hija en común: Cattleya.

La expareja dio la bienvenida al mundo a su pequeña el pasado 13 de marzo en República Dominicana. La rapera, de 20 años, fue la encargada de compartir la noticia en las redes sociales.

“Cattleya, eres una bendición y estamos absolutamente emocionados de tenerte en nuestras vidas. Te amamos con nuestro corazón”, escribió en la publicación con un par de fotos de su parto.

Tan solo un par de días después de la llegada de la niña, el cantante puertorriqueño anunció de forma contundente que no se publicarán fotos de su hija recién nacida.

“No hay fotos de mi princesa pa’ nadie”, aclaró en sus historias. “Arranquen pal’ caraj… con su mal de ojo y sus malos deseos… ¡están locos pal’ caraj…!”, expresó sin profundizar en detalles.

Sin embargo, a pesar de su seria advertencia y el hecho de que incluso prepara una demanda a la madre de su hijo mayor por exponerlo, Yailin ya ha publicado imágenes de Cattleya en sus redes.

Las cuatro fotos que Yailin ha publicado de Cattleya, su hija con Anuel AA

Aunque ha evitado exponer su carita, la intérprete de “Chivirika” ha presumido a su primogénita desde su nacimiento con cuatro publicaciones.

A continuación, repasamos las veces que Yailin ha expuesto a su heredera en la red social pese a las afirmaciones de Anuel, quien no ha publicado ninguna foto de su hija públicamente.

La llegada de Cattleya

La primera vez que Yailin presumió a su hija fue cuando anunció su nacimiento el 13 de marzo. La estrella publicó dos imágenes del alumbramiento junto a unas palabras dedicadas a su bebé.

En una de las postales, se podía ver a la recién nacida cerca de su rostro y frente a su padre mientras era cargada por un miembro del personal médico que atendió su labor de parto en marzo.

No obstante, la famosa se encargó de proteger su identidad al ocultar casi todo su rostro con una imagen de la flor a la que la pequeña debe su particular nombre.

“Te amo, Cata”

La segunda vez que Yailin alardeó a su princesa fue unos cuatro días después de dar a conocer su llegada. En esa ocasión, compartió una foto en donde se ve la manita de la bebé tomando su dedo.

Al igual que en el caso anterior, el adorable retrato tampoco dejaba a la vista el rostro de la niña, pero sí se podía apreciar que estaba envuelta con una mantita de estampado floral.

“Te amo, Cata”, escribió la influencer encima de la instantánea divulgada a través de sus historias, dando a conocer a la vez su cariñosa forma para llamar a su retoñito.

Con Anuel a su lado

La tercera ocasión en la que la artista exhibió a su bebé fue el pasado 18 de marzo. En esa oportunidad, subió una tierna imagen a sus stories en donde nuevamente su cara quedó oculta.

No obstante, se podía ver a la nena envuelta entre sabanas mientras con una de sus manitos toma un dedo de su mamá, del otro lado se aprecia el torso aparentemente de Anuel.

Y es que, aunque ni su rostro ni el de Yailin estaban expuesto, la figura junto a la niña llevaba un gran collar de cristales con su nombre. También vestía una camiseta de la firma Amiri.

Tras la publicación de la dulce postal, algunos seguidores aplaudieron que la familia estuviera reunida, pero también aconsejaron a la nueva mamá que viviera los momentos sin capturarlos.

“Vive el momento, no lo captures. Tanta foto atrapa los momentos lindos y no se viven”, sugirió una usuaria en una cuenta de fans dedicada a la rapera de Si tú me buscas.

Una tierna manito

La última vez que Yailin presumió a Cattleya fue el 24 de marzo cuando colgó un video en donde aparecía la niña acostada vistiendo un mameluco rosa y arropada por una manta tejida a juego.

En las breves imágenes, la pequeña además movía una de sus manitos y, por primera vez, se pudo apreciar el costado de su cabecita, la cual estaba totalmente cubierta de cabello oscuro.

Sus seguidores de inmediato retomaron el nuevo vistazo a la bebé y lo publicaron en perfiles de admiradores, en donde los fanáticos de la celeb reaccionaron con bonitos mensajes y buenos deseos.

Empero, también hubo quienes cuestionaron por qué no mostraba a su hija por completo y criticaron que la expusiera “por partes”. Al respecto, la intérprete reveló que esto poco tiene que ver con su ex.

¿Por qué Yailin, la más viral no muestra completamente a su hija?

En una dinámica de preguntas y respuestas antes de dar a luz en su cuenta de Instagram, la dominicana adelantó que no mostraría a su hija hasta que tuviera “cuatro o cinco meses” de edad.

“Porque no es un premio que debo mostrar en las redes, es una princesa que a cuestión del tiempo debe de desarrollarse”, explicó a sus más de siete millones de seguidores.

Hasta el momento, se desconoce la opinión de Anuel ante las imágenes que Yailin ha publicado de su hija en común, pero parece que la luminaria se regiría por sus propios términos con respecto a esto.