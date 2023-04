Critican a Anuel AA por cantar sin “auto-tune”

El cantante puertorriqueño Emmanuel Gazmey Santiago, mejor conocido como Anuel AA, fue fuertemente criticado en las redes sociales por cantar sin “auto-tune”.

Anuel se grabó frente a un espejo mientras interpretaba su último lanzamiento “Más rica que ayer”, el cual es una colaboración con Mambo King y DJ Luian, misma que causó polémicas por ser una supuesta indirecta para Karol G.

“Y decían que yo necesitaba auto-tune”, agregó Anuel en la descripción de su publicación en Instagram.

El artista habría publicado el video con la intención de demostrar que su talento no proviene de los arreglos que puedan hacer con aplicaciones y consolas dentro de un estudio, pero tal parece que algunas personas opinan todo lo contrario.

Respecto a los comentarios, los usuarios de esta red social respondieron con burlas y críticas, ya que consideraron que su voz es muy diferente sin “auto-tune”.

Anuel AA lanza indirecta para Karol G

El rapero lanzó el tema “Más rica que ayer”, el cual muchos de sus seguidores piensan que fue dedicado a Karol G, ya que se refirió a ella con el mismo apodo que usaba para sus colaboraciones musicales con la colombiana.

Aunque la cantante ya cambió de página, tal parece que Anuel planea reconquistar a Karol, sin importar que posiblemente se encuentra en una relación con el cantante de género urbano Feid.

Los comentarios para Karol se hicieron evidentes por el verso en el que mencionó a Shakira y Piqué, por su reciente polémica.

“Y aquí tengo tu contacto, pero si tú quieres. Sigo siendo el nene y me escribes. Tirame al DM, no pa’ estar peleando. Tú no eres Shakira ni yo Piqué”, dice parte de la canción.