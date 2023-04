Bad Bunny hace de las suyas en Wrestlemania

Bad Bunny ya no es un extraño en el mundo de la WWE y anoche en la primera parte de Wrestlemania, el evento más grande de la lucha libre en Estados Unidos, el puertorriqueño recibió una ovación al ser presentado como narrador especial de la lucha entre Rey Mysterio y su hijo Dominik.

El exponente urbano estuvo en la mesa de los narradores en español durante la lucha. En un momento dado, realizó una movida especial al quitarle una cadena a Dominik, con la cual este buscaba golpear a su padre.

Tras esto, Rey Mysterio logró hacer su famosa movida, el “619″ y tumbar a su oponente.

Este puede ser el inicio de una nueva historia que el boricua protagonice de cara al evento Backlash que se llevará a cabo en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot en el mes de mayo. Bad Bunny fue anunciado como anfitrión en el primer evento en años que hace la WWE en la isla.

En una conferencia de prensa posterior al evento, el jefe de contenido de la WWE, Triple H, aseguró que si el puertorriqueño quiere regresar al cuadrilátero solo tiene que darle una llamada.

Bad Bunny será anfitrión de evento de la WWE en el Coliseo de Puerto Rico

La World Wrestling Entertainment (WWE) anunció que el próximo mes de mayo tendrá un magno evento en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot que tendrá al exponente urbano puertorriqueño Bad Bunny como anfitrión.

El anuncio fue realizado a través del Instagram de la empresa de lucha libre de los Estados Unidos.

Se trata de WWE Backlash que se llevará a cabo el 6 de mayo del 2023.

“En 2005, cuando era niño, no pude asistir a New Year’s Revolution en el Coliseo”, dijo Bad Bunny en declaraciones escritas. “Finalmente, 18 años después WWE regresa a la isla con un evento masivo y esta vez no me lo perderé”, añadió.

“Estamos emocionados de traer Backlash a San Juan ya que la demanda de premium live events de WWE fuera de los Estados Unidos continentales sigue creciendo”, dijo el Director de Contenido de WWE, Paul “Triple H” Levesque. “Bad Bunny es uno de los artistas más populares del mundo y en ningún lugar es más evidente que en su natal Puerto Rico”, expresó en declaraciones escritas.

Bad Bunny comenzó su carrera en la lucha libre en enero del 2021 cuando en el evento Royal Rumble hizo su primer aparición cantando el tema “Booker T” en honor a la leyenda de la lucha libre.

Posteriormente, esta presentación lo llevó hasta participar en el evento Wrestlemania ese mismo año.

Bad Bunny también apareció en el Royal Rumble del 2022.