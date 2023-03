Raymond Arrieta asegura que Luis Raúl se le apareció en un sueño y se comunicó con él

A casi 10 años de la muerte del comediante Luis Raúl, sus amistades aún lo recuerdan con mucho cariño. Este es el caso del animadora Raymond Arrieta quien a través de sus redes sociales dejó saber que se le apareció en un sueño.

Arrieta contó que en el sueño Luis Raúl ya tenía canas y le comunicó que se encontraba muy bien. Además le dejó saber cómo era la “vida en el cielo”.

“Anoche soñé con Luis Raúl...el estaba sentado junto a una mesa redonda y había sombra, él me miró y sonrió, le pregunté: Luis, ¿cómo estás? y me dijo que estaba bien y sonrió, tenía canas, el pelo pero se veía bien. Estaba contento, volvió a sonreír y le pregunté cómo era la vida en el cielo, volvió a sonreír y terminó el sueño. Amigo, te extraño pero te vi feliz, me levanté contento”, escribió en la red social.

El comediante Luis Raúl falleció en febrero del año 2014 a los 51 años tras una pulmonía bilateral que lo dejó por 18 días en intensivo.

Luis Raúl se destacó por sus espectáculos de “stand up comedy” que realizaba alrededor de la isla, entre estos “El Bello y la Bestia” que trabajó junto a Raymond Arrieta. Su último especial de comedia fue en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot siendo el primer comediante boricua en realizar un sold out en el escenario más importante del país.

Revive algunos de los “stand up comedy” de Luis Raúl

El comediante ponceño Luis Raúl Martínez se caracterizó por su divertidos stand-up comedy. Entre ellos: Me pasaron por la piedra, Que clase de lengua, A cuero pela’o, Lo tengo largo y me lo voy a cortar, Sopla este velón, Que OJOnes y El Bello y la Bestia con Raymond Arrieta.

Luis Raúl también tuvo programa en televisión como ‘En casa de Luis Raúl’ una producción de Gilda Santini en Wapa TV.