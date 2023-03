Gocho lanza el tema “Hablaré” junto a Alex Zurdo

El polifacético cantautor Gocho, conocido como “El Lápiz de Platino”, lanzó su segundo sencillo en este nuevo acercamiento a la música cristiana, esta vez de la mano del artista del momento en el género sacro, Alex Zurdo para el tema “Hablaré”.

Gocho presenta este nuevo sencillo, con el que afianza su misión, aún por encima de una intensa agenda de trabajo creativa en otros renglones de la música.

“Hablaré' es una canción sumamente especial para mi. Encierra la mejor noticia que nos trae el Evangelio de nuestro Salvador Jesucristo: El incomparable amor de Dios por nosotros”, declaró el artista. “Cuando entendemos la manera en que Dios nos ama, no podemos resistirnos a su amor. Un amor que no hace acepción de personas, un amor que siquiera merecemos, pero que Dios ha decidido entregarnos incondicionalmente. Dios no solo nos ha dicho que nos ama, sino con hechos demostró en la cruz del calvario que nadie nos amará jamás como Él nos ha amado. Por eso cada día de mi vida Hablaré y cantaré al mundo cuan grande es el amor de Nuestro Dios”, sostuvo.

Su más reciente sencillo, “Solución”, grabado en colaboración con Funky, goza del abrazo de la industria secular, respaldo que se manifiesta de manera orgánica, demostrando que la buena música no necesita clasificaciones exclusivas que limiten su difusión. El tema figura en la lista de los más buscados en la plataforma de Shazam; se encuentra en plena rotación en todas las emisoras top de Puerto Rico, y ha alcanzado a más de un millón de escuchas en Spotify, Apple Music, YouTube y Amazon Music.

Gocho dedicará los próximos meses a sacar a la luz nuevas colaboraciones y varios videos musicales. Contempla, además, ampliar su sello independiente, Forgiven Music, sumando nuevos artistas, que serán anunciados prontamente.

Como no solo la producción musical es su inspiración, Gocho entra también en una etapa de creación de contenido para medios sociales. Actualmente negocia el estreno de un canal propio para la difusión de contenido inspiracional.