Bad Bunny recibe reconocimiento por su apoyo a la comunidad LGBT de la mano de Ricky Martin

El exponente urbano recibió el “Premio Vanguardia” en los GLAAD Awards en Los Ángeles de la mano del astro puertorriqueño Ricky Martin en una ceremonia donde se reconoció a varios artistas y medios que apoyan a la comunidad LGBTT.

Bad Bunny fue elogiado por apoyar continuamente a las mujeres trans y a toda la comunidad “dejando que las personas LGBTQ bailen, canten y vivan sus vidas auténticamente” fueron las palabras de Ricky Martin al entregar el reconocimiento.

El vegabajeño agradeció el premio y realizó un discurso completamente en español.

“Siempre digo que no hago nada esperando un premio, no hago música para un premio, no hago videos, mi aparición [para un premio]. Hago todo por cómo me siento y eso es todo lo que he hecho”, expresó.

“Creo que seguir mi corazón me ha llevado a donde estoy, seguir mi corazón me ha traído aquí recibiendo este premio, rodeada de gente tan hermosa. Creo que cuando tienes un buen corazón y das amor, eso es lo que recibes, y eso es lo que he querido hacer todo este tiempo con mi música, con lo que represento, con mi espacio, con mis conciertos, con mis programas, con todo lo que hago, eso es todo lo que quiero hacer. Dar y recibir amor”, añadió.

En la ceremonia se entregaron 15 premios a programas de televisión, películas, músicos, libros y periodistas que a través de sus trabajos realizan representaciones justas e inclusivas de las personas y problemas de la comunidad LGBTQ. Además de Bad Bunny, Christina Aguilera y Jeremy Pope recibieron honores especiales.

Bad Bunny ha realizado varias muestras de apoyo a la comunidad LGBT como su aparición en “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” donde llevó una camiseta que decía: “Mataron a Alexa, no a un hombre con falda”. En referencia a la mujer transgénero que fue brutalmente asesinada en Puerto Rico.

Esta misma semana Bad Bunny hizo historia al salir en la portada de la revista TIME, la primera completamente en español.