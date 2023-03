Yailín ´La Más Viral´ escribe en redes sociales y seguidores no creen que sea ella

Un ligero cambio en la manera de expresarse a través de las redes sociales, ha provocado que seguidores de la rapera dominicana Jorgina Lulú Guillermo Díaz, mejor conocida como Yailín “La Más Viral”, pongan en duda que sea ella la que maneje sus publicaciones.

Los comentarios de sus seguidores se dieron luego que la expareja del exponente urbano Anuel AA compartiera a través de su cuenta de Instagram que se encuentra “feliz por embarcarme a una nueva etapa en mi vida!”

“Este es el comienzo de un emocionante viaje hacia el crecimiento personal y el logro de mis objetivos. Cada comienzo trae consigo nuevas oportunidades y posibilidades, y aunque puede ser intimidante, también es una aventura para aprender, crecer y descubrir nuevas habilidades y fortalezas”, compartió.

Sin embargo, sus seguidores ponen en duda que ella haya escrito la publicación.

“El texto está bien escrito y es coherente. Es decir, no lo escribió ella 😂”; “Tú no escribiste esto , claro q never”; “Yo no se pero 😂😂😂😂 últimamente se nota q nada de lo q escribe ES DE ELLA! “; y “Claramente ella no fue la que escribió”, fueron algunos de los comentarios que acompañan el escrito.

Yailín, recientemente anunció que se convirtió en madre de una niña, Cattleya, junto a Anuel AA. Sin embargo, en febrero Anuel AA confirmó que terminó su relación amorosa con la dominicana.

“Yo no estoy con ella, pero es la madre de mi hija”, dijo Anuel en un vídeo en vivo que hizo en sus redes sociales.

La pareja se casó vía civil en junio de 2022, luego de un año de relación.