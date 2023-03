Johanna Rosaly se defiende de quienes la atacaron por comparar a Bad Bunny con Betances

Luego de haber realizado una publicación en sus redes sociales donde comparó al exponente urbano Benito Antonio Martínez Ocasio “Bad Bunny” con el prócer Ramón Emeterio Betances, la actriz Johanna Rosaly se defendió de sus detractores en Twitter.

En un nuevo tuit, Rosaly acusó de “falta de comprensión de lectura” a quienes no entendieron su comparación entre el exponente urbano y el prócer.

“Es chocante la falta de comprensión de lectura que se observa en Tuiter. -Comparar imágenes NO es identificar a una persona con otra. -Comentar algo NO es favorecerlo. Pero quienes abrazan ciegamente unos criterios se obcecan y no leen bien. O quizás es que NO QUIEREN leer bien. (sic.)”, escribió Rosaly.

La controversia comenzó cuando el pasado martes, la actriz, colocó una fotografía de Bad Bunny y una de Betances y los comparó ya que según ella el nuevo corte de cabello del exponente urbano se parece al estilo que usaba Betances.

¿Alguien más ha notado un trasunto entre la imagen de Bad Bunny @sanbenito en la portada de la revista TIME y nuestro prócer Ramón Emeterio Betances? pic.twitter.com/x0aeLgJJBK — Johanna Rosaly (@jrosaly0113) March 29, 2023

Ante esto, muchas personas la atacaron en las redes sociales por hacer la comparación entre ambos.

“¿Los indignados con el calco de la imagen de Bad Bunny @sanbenito con la de Ramón Emeterio Betances, han estudiado la vida y obra de este último? ¿O es que no se trata de honrar a REB, sino más bien de descartar a BB? Es para una amiga…”, añadió posteriormente Rosaly en otro tuit.

“Puerto Rico le ha fallado a Puerto Rico”: Bad Bunny protagoniza portada de TIME en español

La revista TIME por primera vez en su historia ha lanzado una portada en español, con el exponente urbano puertorriqueño, Bad Bunny como protagonista de esta.

En la entrevista, Benito Antonio Martínez Ocasio, habla sobre sus expresiones políticas en temas como “El Apagón” del álbum “Un Verano Sin Ti” tema que aseguró escribió en un momento que estaba molesto, la línea de “Todos quieren ser latinos...pero les falta sazón, batería y reggaeton” va dedicada a artistas que muestran su lado latino cuando les conviene.

Del mismo modo, habló sobre la Ley 60 en Puerto Rico que beneficia a extranjeros millonarios para que residan en la isla sin pagar contribuciones.

“Me molesta mucho. Creo que lo que más me molesta es que quieran venir, tomar posesión, ocupar un espacio, pero no quieren abrazar nada, ni ayudar. No quieren devolver”, expresó.

Bad Bunny también denunció al gobierno de los Estados Unidos y el de Puerto Rico asegurando que ambos le han fallado a los ciudadanos que viven en la isla.

“Yo creo que el gobierno le ha fallado a Puerto Rico, le ha fallado a Estados Unidos. Igualmente, Puerto Rico le ha fallado a Puerto Rico. Creo que todos los gobiernos le han fallado a su país alguna vez”, expresó

Además, el puertorriqueño habla sobre su vida ahora que vive en Los Ángeles y asegura que aunque esta sea su nueva residencia aún muestra orgullo de ser boricua. La revista le preguntó si las playas de Los Ángeles son mejores que las de Puerto Rico, algo que rápidamente contestó asegurando que sus favoritas son las de la Isla del Encanto.

La entrevista mayormente se basó en su posición al ser el artista número de la industria, al mismo tiempo que aceptó ser competitivo y busca mantenerse en esa posición, pero en el buen sentido de la palabra ya que “no le gusta ver a otros perder”.