¡Una nena! Laura Bozzo presume su juvenil rostros que muchos aseguran es puro filtro

La presentadora de 70 años, Laura Bozzo, continúa dando de qué hablar por su apariencia y en las redes sociales los seguidores la continúan criticando por su moda y su rostro que muchos aseguran es “photoshop”.

Desde su publicación que se aprecia es en su habitación, Laura Bozzo expresó: “Iniciando una nueva semana con mucha Fe en mi señor Jesús que me dio una nueva oportunidad. Bendiciones para todos por cierto descubrí una máscara que borra las arrugas mezclada con hilos tensores aparte obvio del retoque ya se las voy a compartir es la locura”, agregó.

Es común que la presentadora quiera aparentar un rostro sin arrugas y un maquillaje perfecto pero todo indica que exagera con el uso de filtros y sus seguidores no dudan ni un instante en decirle lo que piensan.

“Dioooos párele con los filtros, ni te pareces, sabemos Perfecto que no estás así”

“Según ella así amanece todas las mañanas? Nosotros te veíamos como amanecías Laura, no te hagas”.

“Esa tecnología en los teléfonos por eso las ves en persona y no las reconoce ni su mamá”.

“Por favor tu que te das de mujer fuerte y empoderada que haces poniéndote un filtro que no es tu realidad”, “40 años menos”, son algunos de los mensajes de los usurios de Instagram.

En publicaciones anteriores, la misma Laura Bozzo expresó que no usa filtros en sus fotografías y reveló que la razón por la que luce más joven es el Botox. “Para los que me dicen que soy puro Photoshop empezamos ya con @javierderma un tratamiento integral que años no me hacía para rejuvenecer y mejorar la piel que la destruí por tanto sol, la próxima semana verán los cambios”, agregó.

Ahora explica que está usando una nueva mascarilla que borra las arrugas pero no convenció por completo al público.