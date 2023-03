Ozuna lanza su nuevo sencillo “La Single” con Juanka y Brray

El cantante, Ozuna, lanza hoy su nuevo sencillo “La Single” al lado de Juanka y Brray. Una canción que promete ser un gran éxito por su ritmo urbano y cadencioso que va subiendo de nivel en cada nota y verso, aunado al auténtico flow contagioso de estos tres artistas, dejando claro el sabor indiscutible de esta gran colaboración.

“La Single” fue escrita por Ozuna, Juanka, Brray, Eduardo Alameda Torres, Joseph Giovanni Delgado y José Antonio Aponte; y producida por Eduardo Alameda Torres y Joseph Giovanni Delgado.

El espectacular video musical fue filmado en la ciudad de Miami Beach, Florida, bajo la dirección de Nuno Gomes. En el video inspirado por el estilo de la serie Miami Vice, vemos a Ozuna, Juanka y Brray en un ambiente tropical rodeados de colores vívidos, en outfits en tonos pastel con un flow urbano y a la vez elegante al interpretar la extraordinaria canción que cuenta con un exquisito dembow que pondrá a bailar al mundo entero.

“La Single” será parte del próximo álbum de Ozuna que saldrá este año.

Por otro lado, recientemente Ozuna obtuvo tres nominaciones a los Latin American Music Awards 2023, que incluyen: “Mejor Artista - Urbano”, “Colaboración Crossover del Año” (por ARHBO - MUSIC FROM THE FIFA WORLD CUP QATAR 2022 - OFFICIAL SOUNDTRACK) - con Gims, RedOne y FIFA Sound) y “Mejor Colaboración Tropical” (por “Monotonía” - con Shakira).

La octava entrega anual de la prestigiosa premiación, se llevará a cabo el próximo 20 de abril en el MGM Grand Arena de las Vegas y se transmitirá por la cadena Univision y simultáneamente por UNIMÁS así como Galavisión a las 7:00 pm ET.