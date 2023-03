Norwill Fragoso: “Sus comentarios hirientes son mi trampolín de lucha”

La actriz Norwill Fragoso reaccionó esta martes a unos comentarios en redes sociales, donde varias personas se burlaron de su aspecto físico y peso.

A través de Instagram, la actriz compartió una imagen mostrando algunos de los comentarios negativos que ha recibido.

“Este tipo de comentario dejó de dolerme hace tiempo, lo comparto con el fin de visibilizar el maltrato que muchas personas reciben a través de las redes sociales, de mano de personas que muchas veces se esconden detrás de perfiles falsos para humillar a los demás”, expresó

“Como he dicho en otras ocasiones, esa es su miseria, porque realmente lo que señalan de mi se lo están señalando a sí mismos”, añadió.

“De todo corazón los perdono y le pido a Dios que nunca tengan que sufrir comentarios como estos, ni mucho menos humillen a sus seres queridos. Insisto sus comentarios hirientes son mi trampolín de lucha. ¡SEGUIMOS!”, concluyó la actriz.

Rápidamente la publicación obtuvo cientos de ‘likes’ y comentarios de seguidores y colegas donde manifestaban su apoyo a la actriz.

La actriz Karla Monroig expresó: “Siento mucho que recibas ese tipo de mensajes que solo buscan herir desde sus propios vacíos, prejuicios, inseguridades y falta de amor. Me alegra saber que no le das poder a esos mensajes. Te admiramos y reconocemos no sólo tu talento sino el gran ser humano que eres. Que nada ni nadie apaguen tu luz”.

Mientras que la presentadora y locutora Pamela Noa indicó: “Yo te respeto y te admiro mucho y me consta que son DEMASIADAS las personas que piensan igual que yo sobre ti, la fuerza está en nosotros por mayoría y no en esos pocos”.