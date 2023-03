Jennifer Fungenzi a expareja de Cosculluela: “Atiende los pancakes que se te van a quemar”

La influencer y modelo Jennifer Fungenzi realizó ayer, martes, un live en redes sociales donde explotó de rabia contra Anaira Meaux, quien también es expareja del exponente urbano José Fernando Cosculluela Suárez.

Las expresiones de Fugenzi surgen luego de que Meaux anunciara que creó un negocio de pancakes.

Según la reportera de farándula Sylvia Hernández, durante el juicio contra Cosculluela por violencia de género, el abogado del artista mencionó que una de las discusiones entre la pareja surgió cuando su cliente le dijo a Fungenzi que Meaux hacía mejores pancakes que ella.

Ayer, Meaux compartió varios videos aclarando que la idea de crear un negocio de pancakes no surgió a raíz de lo mencionado en el caso de su expareja.

Esto, al parecer, no fue del agrado de Fugenzi quien realizó anoche un live en el cual arremetió contra Meaux.

“¿Tu quieres que yo saque tus trapitos al sol de verdad? ¿Tu quieres que diga lo que hiciste en siete años conmigo? Pues cállate la boca, que yo no hablo de ti [...] Tu me conoces, yo me he enfrentado ya tres veces a ti. ¿O no lo digo? Por mal agradecida que eres. Nunca hiciste nada por tu hijo”, manifestó la influencer.

“No me busques la boca, chula, que yo tengo bastante que decir [...] Yo nunca me metí contigo en siete años, nunca te falté el respeto. Te enfrenté como una mujer que soy. Como madrastra de tu hijo, que te lo crié más de lo que tu lo criaste”, continuó.

“Yo no pierdo mi tiempo contigo. Si quieres pauta, te la di [...] Atiende los pancakes que se te van a quemar”, añadió Fugenzi.

Cosculluela se declara culpable tras acuerdo con fiscalía

El cantante Cosculluela se allanó en la vista preliminar por los 15 cargos de violencia de género tras un acuerdo entre su representación legal en el caso que se lleva en su contra por hechos ocurridos en abril del año pasado.

Según fiscalía, el acuerdo fue el mismo presentado a la defensa hace unas semanas, sin embargo hoy se aceptó allanarse a los cargos.

“Estoy cansado ya, estoy agotado del proceso y quiero retomar mi vida”, expresó Cosculluela a preguntas de la prensa a su salida del tribunal.

Por su parte, el abogado Carlos Aponte Nieves, explicó que como parte del acuerdo el artista no cumplirá cárcel tras renunciar a la vista preliminar.

El exponente de música urbana enfrenta 13 cargos bajo la Ley 54 de 1989, conocida como la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, y dos cargos por violaciones a la Ley de Armas de Puerto Rico.