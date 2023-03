“El Apagón” es nominado a mejor video musical del año los “Shots Awards” en Los Ángeles

Bad Bunny y su equipo de trabajo continúan cosechando éxitos con el proyecto de “Un Verano Sin Ti” que salió el año pasado.

Uno de los temas favoritos de lo puertorriqueños fue “El Apagón”, tema que contiene un mensaje político y social sobre lo que se vive a diario en la isla. El video del tema que contiene un documental con una investigación periodística de Bianca Graulau fue nominado a los premios “Shot Awards”. El anuncio fue realizado por el director del video Kacho Santiago en su Instagram.

“El Apagón nominado a Mejor Video del Año en los Shots Awards 2023″, escribió Santiago.

La premiación se llevará a cabo el próximo 4 de mayo en Los Ángeles.

El video fue publicado el 16 de septiembre del 2022 en el canal de YouTube del artista y actualmente cuenta con 13 millones de visitas.

El video comienza con el tema musical mostrando imágenes de Puerto Rico y posteriormente comienza un reportaje realizado por la periodista independiente Bianca Graulau.

El mismo se titula “Aquí vive gente” donde habla sobre el desplazamiento de comunidades pobres y gentrificación zonas como Puerta de Tierra y Santurce.

Durante sus presentaciones en la gira por los Estados Unidos, el artista se manifestó varias veces en contra de la empresa LUMA antes de interpretar el tema en vivo.

Posteriormente, en la premiación de los Grammy, el artista puertorriqueño comenzó su presentación con este tema.

“Puerto Rico le ha fallado a Puerto Rico”: Bad Bunny protagoniza portada de TIME en español

La revista TIME por primera vez en su historia ha lanzado una portada en español, con el exponente urbano puertorriqueño, Bad Bunny como protagonista de esta.

En la entrevista, Benito Antonio Martínez Ocasio, habla sobre sus expresiones políticas en temas como “El Apagón” del álbum “Un Verano Sin Ti” tema que aseguró escribió en un momento que estaba molesto, la línea de “Todos quieren ser latinos...pero les falta sazón, batería y reggaeton” va dedicada a artistas que muestran su lado latino cuando les conviene.

Del mismo modo, habló sobre la Ley 60 en Puerto Rico que beneficia a extranjeros millonarios para que residan en la isla sin pagar contribuciones.

“Me molesta mucho. Creo que lo que más me molesta es que quieran venir, tomar posesión, ocupar un espacio, pero no quieren abrazar nada, ni ayudar. No quieren devolver”, expresó.

Bad Bunny también denunció al gobierno de los Estados Unidos y el de Puerto Rico asegurando que ambos le han fallado a los ciudadanos que viven en la isla.

“Yo creo que el gobierno le ha fallado a Puerto Rico, le ha fallado a Estados Unidos. Igualmente, Puerto Rico le ha fallado a Puerto Rico. Creo que todos los gobiernos le han fallado a su país alguna vez”, expresó

Además, el puertorriqueño habla sobre su vida ahora que vive en Los Ángeles y asegura que aunque esta sea su nueva residencia aún muestra orgullo de ser boricua. La revista le preguntó si las playas de Los Ángeles son mejores que las de Puerto Rico, algo que rápidamente contestó asegurando que sus favoritas son las de la Isla del Encanto.

La entrevista mayormente se basó en su posición al ser el artista número de la industria, al mismo tiempo que aceptó ser competitivo y busca mantenerse en esa posición, pero en el buen sentido de la palabra ya que “no le gusta ver a otros perder”.

“Cuando escribo y hago música mi espíritu siempre está en Puerto Rico y trato de que la música que hago sea del agrado de la gente de allá”, expresó.

Actualmente, Bad Bunny se prepara para su presentación en el festival de Coachella que será a mediados de abril del 2023.