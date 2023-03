HBO Max: primer episodio de Succession rompió récord de audiencia

El final de temporada de Succession ya comenzó en HBO y las reacciones no pasaron desapercibido.

La serie creada por Jesse Armstrong tuvo un estreno que atrajo una audiencia de 2.3 millones de usuarios en vivo, a través de HBO Max, y las transmisiones lineales, convirtiéndose en récord de series para los espectadores del mismo día.

La audiencia que tuvo la serie, en comparación con la temporada tres, tuvo un incremento de 62%, según reportes compartidos por medios como Deadline.

HBO también dice que todas las temporadas anteriores de Succession vieron un aumento de 4 veces en la audiencia en la semana previa al estreno de la temporada 4, en comparación con la semana anterior.

[Te recomendamos leer: Protagonista de Succession confiesa que estuvo a punto de ser el doble de cuerpo de Capitán América para Marvel Studios – Publi

Estreno de Succession en comparación con otras series

A pesar del superéxito de la reconocida serie, todavía se queda muy lejos de otras series como House of the Dragon, The Last of Us y Euphoria, que se convirtieron en todo un fenómeno de la plataforma streaming.

Primer episodio con puntuación perfecta

La serie tuvo una puntuación de 100% en plataformas especializadas como Rotten Tomatoes, mientras que en IMDb obtuvo una valoración de 9.0 sobre 10.

Este episodio es dirigido por Mark Mylod a partir de un guion escrito por Jesse Armstrong, titulado “The Munsters”.

La sinopsis oficial de esta cuarta y última temporada es:

“La perspectiva de esta venta sísmica provoca angustia existencial y división familiar entre los Roys, ya que anticipan cómo serán sus vidas una vez que se complete el trato. Se produce una lucha de poder cuando la familia sopesa un futuro en el que su peso cultural y político se ve severamente restringido”.

El nuevo episodio se lanzará el domingo 2 de abril, a las 9 p.m. ET / 6 p.m. PT, a través de HBO Max.