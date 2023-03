Mónica Pastrana admite relación con Danilo Beauchamp

A Mónica Pastrana, Jorge Pabón ´El Molusco´ y sus amigos comediantes, le tendieron una ´trampa´ para conocer cómo va su vida sentimental.

En medio de una entrevista para Molusco TV para promocionar su próximo proyecto en las tablas, ´Los Tóxicos´ y entre chistes y juegos, Pastrana terminó admitiendo su relación con su colega Danilo Beauchamp.

En uno de los intercambios con el locutor, Pastrana no pudo contener la risa con la que contagió a Norwill Fragoso, Víctor Santiago y Jasond Calderón

“Tú amigo que me escuchas, estás a tiempo. Tú sabes quién eres”, le dijo Calderón.

Posteriormente, Mónica les pregunta que si tiene el pelo bien y Calderón vuelve a lanzar la indirecta.

“Lo tienes rubio como Danilo”, compartió.

Molusco, por su parte, para cerrar la dinámica con los actores, dijo “yo no me he tirado a Danilo Beauchamp”.

Pastrana no pudo reír más y tampoco pudo evitar el tener que contestar.

“Pero bendito Cristo”, dijo.

Beauchamp, por su parte, ya había confirmado que está comenzando una relación con la actriz Mónica Pastrana.

A través de su programa radial El Reguero de La Nueva 94 FM, Beauchamp confirmó que está en proceso de conocer a Pastrana con quien actualmente labora en la obra titulada: “La obra donde todo sale mal”.

Ante preguntas de sus compañeros de labores en el segmento del personaje “Magda”, Beauchamp, no quiso confirmar cuánto es el tiempo que lleva en relación con la también comediante.

Los rumores sobre una posible relación surgieron cuando ambos fueron vistos juntos en el partido inaugural de los Vaqueros de Bayamón en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

En el pasado, Beauchamp ha estado relacionado con otras personalidades de la farándula como Jacky Fontánez con quien estuvo casado se divorciaron en el 2013. Posteriormente tuvo una relación con la animadora Nicole Colón, con quien se comprometió sin embargo se dejaron en agosto del 2021.

Actualmente, Pastrana trabaja en el programa Raymond y sus Amigos de Telemundo donde Beauchamp ha realizado varias apariciones cuando va a promocionar sus obras teatrales.