Jay Fonseca sobre Rodríguez Veve: “En las relaciones sentimentales solo los que están saben lo que ocurre u ocurrió”

Jay Fonseca respondió a un seguidor que le pidió expresarse ante la controversia desatada en redes sociales ante una supuesta relación sentimental entre la senadora del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve y el analista político Carlos Mercader.

“¿Por qué tengo yo que opinar sobre la vida sentimental de ella o ellos? A los dos los conozco y les deseo lo mejor a ambos. En las relaciones sentimentales solo los que están saben lo que ocurre u ocurrió. La conciencia es la que te grita y cada cual decide vivir con su conciencia”, compartió el analista político.

Fonseca le contestó a un cibernauta que lo copió a él y al doctor César Vázquez, fundador del Proyecto Dignidad, en una publicación que acusa a Rodríguez Veve de supuestamente interponerse en la relación de Mercader y su pareja.

Un usuario de Twitter expuso que le gustaría escuchar la opinión de Fonseca, así como la del presidente del Proyecto Dignidad, César Vázquez. A esa publicación fue que el comentarista, analista y abogado reaccionó.

Mientras, la senadora recurrió hoy a las redes sociales para defenderse de las acusaciones, alegando que sus detractores “continuarán recurriendo a la mentira como estrategia vil para silenciarme”.

“Ante este proceder inescrupuloso de quienes buscan a toda costa destruir a su adversario político, mi escudo es la verdad y mi único camino el bien. Jamás responderé a este tipo de ataques difamatorios con la bajeza y maldad de sus autores. Cuando así lo hagan o continúen haciendo, mi única opción es y será no hacer lo mismo que ellos. La maldad no se detiene con más maldad. Ante el mal, solo el bien y la verdad”, compartió.

Sin embargo, no negó ni afirmó una relación con Mercader, exdirector de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington durante la administración de Ricardo Rosselló, y quien recientemente tuvo una hija de otra relación sentimental. Recalcó que de su vida personal y familiar no habla.

“Sobre mi vida personal y familiar no acostumbro a hacer expresiones públicas. No obstante, ante la vorágine de expresiones y acusaciones difamatorias sobre mi vida privada y sentimental, creo meritorio que, quienes han depositado su confianza en mí, sepan que dichas acusaciones son falsas. Por respeto a Carlos Mercader y sus relaciones pasadas, no haré expresión alguna sobre nuestras vidas privadas como personas solteras. Continuaré asumiendo mis responsabilidades personales, familiares y profesionales con la firmeza, determinación e integridad que me han caracterizado”, puntualizó.