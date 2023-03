Laura Bozzo dice que Clara Chía es una mujer “sin neuronas”

La abogada y presentadora de televisión, Laura Bozzo, lazó fuertes críticas durante este fin de semana contra la nueva pareja de Gerard Piqué, Clara Chía Marti.

Bozzo, quien no desaprovecha ningún momento para lanzar sus dardos contra la española, aseguró que Marti, para su juicio, es una mujer “sin neuronas”.

“¿De qué vale tener un cuerpo espectacular si no tienes neuronas y eres una roba maridos? Este tipo de mujeres a mí me causan asco, ella siempre supo que estaba destruyendo un hogar y tuvo la falta de dignidad de meterse en la casa de la esposa”, sentenció la comunicadora, quien anteriormente ha dicho que Clara Chía no es santa de su devoción.

Estas declaraciones se dan luego que la revista People en Español sacara a relucir un reportaje donde Marti presume su figura en las instalaciones de un centro deportivo

Antiguas declaraciones de Bozzo contra Piqué y Martin

Fue tras el lanzamiento de la Sesión Número #53 de Shakira y Bizarrap, que la ex participante de “La Casa de los Famosos” se pronunció para dejar saber lo que opinaba no solo de la música, sino del mensaje detrás.

“Yo estaba ‘yei, yei, yei, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan’, la amo. Va con Laura en América, va conmigo, lo que siempre he dicho, porque hay cada pend... ¿me entiendes? Que a la hora de la hora te dejan porque tú no estás a su altura y tienen que buscar un gagito, una put... porque no le queda otra”, dijo en ese momento.