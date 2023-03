Byankah Sobá y su cruzada por el amor propio

Para Byankah Sobá no hay vuelta atrás. El regalo que le dieron sus abuelos mientras se criaba en la isla municipio de Vieques desea ofrecerlo a manos llenas, ahora como una profesional de la conducta que enfatiza en la autoestima como base para la salud mental.

“Mis abuelos siempre estaban pendientes a que yo hiciera lo que a mí me hiciera feliz y no a servir al propósito de otros para buscar esa validación externa. Siempre repetían afirmaciones de amor”, recuerda la comunicadora y recién graduada de una maestría en Psicología al hablar de sus abuelos maternos, Gerardo Osorio y Tomasa Barreto. “Otra cosa que hicieron es que ellos se aseguraron de que yo tuviera las herramientas para tener buenas notas, pero nunca hicieron tareas por mí. Esa fue mi crianza y fueron los años más maravillosos de mi vida”, rememora.

Para honrar su memoria, es que estableció la Fundación Osorio Barreto, desde donde se celebra el amor propio, y se reconoce a personas y comunidades que encarnan las características de una autoestima saludable. La primera de ellas fue Lola Montilla, que a sus 17 años, y con una condición congénita cardiaca, había publicado dos libros. Ahora, está haciendo una maestría en la Universidad Rey Juan Carlos en España. En 2018, Byankah impulsó una medida legislativa que luego se convirtió en la Ley sobre concientización de autoestima, que obliga a las agencias de gobierno a hacer campañas a los públicos que atiende. “¡Qué increíble que el gobierno tenga que recordarnos eso!”, comentó.

En esa cruzada por el amor propio, lleva charlas de autoestima a las escuelas, no solo para los niños, sino también a maestros y maestras, porque ellos también pasan situaciones muy difíciles y deben tener espacio para reconectarse, afirmó Byankah. El 12 de enero se celebró el día oficial de concientización de la autoestima. Este año, la Oficina del Servicio de los Estados Unidos hizo la cancelación pictórica oficial de la autoestima, con un diseño del pintor y muralista David Zayas y se reconoció a la clase de Youth Challenge Academy a la Guardia Nacional.

“Si no tenemos desde la niñez ese refuerzo, vas a convertirte en un adulto que no conoce la autoestima. En muchas ocasiones, hay niños convirtiéndose en padres y no tienen las herramientas para darle una armadura de amor propio. Se transmiten los pesares a esos niños y tenemos un círculo vicioso que nunca se detiene. Lo que intenta hacer la ley es un detente a ese círculo”, explicó.

Entre sus proyectos más inmediatos, la también certificada life coach contó que ha estado trabajando en una serie de testimoniales de autoestima con pioneras y pioneros puertorriqueños de distintos sectores. Su intención es que cada cual tenga su espacio para hablar de la autoestima y que la audiencia pueda nutrirse de sus experiencias. “Entendí que hay la necesidad de encontrar un área que la gente sin ningún filtro pueda ver esas reflexiones de autoconocimiento y autoestima, que son de admirar y que no necesariamente tienen la notoriedad en las redes sociales. Son gente que está contra la corriente o en otro sistema”, dijo la periodista.

Asimismo, adelantó que va dando forma a un segundo libro que se centrará en cómo la naturaleza enseña a sanar. Esa enseñanza es también parte de su proceso, que le ha permitido conectar con la naturaleza y aprender de ella a resurgir, florecer y ser más fuerte.

Mientras continúa su faena a favor de la autoestima individual y colectiva, se prepara para tomar el examen de reválida y tiene intención de continuar estudios doctorales en psicología. “Siento que ese reciclaje de agradecimiento, amor y apertura no tiene fin. Para mí no hay vuelta atrás, esto es lo que me apasiona y se ha convertido en mi proyecto de vida. Es una vida a la vez, una persona a la vez, pero que llega a lo profundo”, declaró.