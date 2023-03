Nintendo Switch: Estos son los cinco mejores videojuegos gratuitos que puedes descargar

Nintendo Switch puede ser el hogar de impresionantes videojuegos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild y Pokémon Legends: Arceus, pero también tiene una creciente colección de juegos gratuitos que los jugadores pueden descargar ahora mismo sin tener que gastar un solo centavo.

Con información de Slash Gear, compartimos los cinco mejores videojuegos gratuitos de Switch que valen la pena descargar.

Fortnite

El Battle Royale de Epic Games popularizó el género y ha crecido hasta el punto de que ahora tiene cientos de millones de usuarios registrados y ha generado miles de millones en ingresos. El título de jugador contra jugador permite que hasta 100 jugadores luchen en un mapa grande mientras intentan ser el último sobreviviente restante

Arena of Valor

Al igual que otros MOBA, Arena of Valor es un juego que gira en torno a jugadores que luchan como un héroe específico como parte de un equipo contra un equipo contrario. Con una jugabilidad que recuerda mucho a League of Legends, hay una variedad de modos de juego disponibles, como batallas 1v1 y 5v5.

Fall Guys

Es fácilmente uno de los juegos más singulares y emocionantes de los últimos años. Lanzado originalmente como un juego exclusivo para PC y PlayStation 4, desde entonces se ha portado a todos los sistemas principales, incluidas las consolas Xbox y Nintendo Switch. Fall Guys es esencialmente una versión de videojuegos de programas de televisión como “Wipeout” y “Takeshi’s Castle”.

Super Kirby Clash

Super Kirby Clash cambió el enfoque del videojuego de plataformas a juegos de rol y los jugadores pueden elegir entre cuatro clases: Sword Hero, Hammer Lord, Doctor Healmore y Beam Mage, mientras luchan contra una serie de jefes. El título ofrece una amplia variedad de recompensas que se otorgan según el desempeño del equipo en cada etapa.

Apex Legends

Un Battle Royale gratuito basado en la franquicia “Titanfall”. Como la mayoría de los títulos del género, Apex Legends gira en torno a tratar de sobrevivir en una gran arena contra docenas de otros jugadores a medida que el área de juego comienza a reducirse.