Jacky Fontánez: “Todo controlado es bueno. El exceso es lo que nos puede dañar”

Una fuerte presión y dolor en la parte posterior de la cabeza combinado con taquicardia llevaron a la animadora Jacky Fontánez a examinar su cuerpo porque “algo no estaba funcionando bien”.

La presentadora de “Hoy Día Puerto Rico” de Telemundo, relató que para el 2009 fue diagnosticada con hipoglucemia, una afección cuando los niveles de glucosa en la sangre están por debajo del rango normal. La glucosa es la principal fuente de energía del cuerpo. La hipoglucemia suele estar relacionada con el tratamiento de la diabetes.

Una disminución de los niveles de azúcar provoca síntomas tales como hambre, sudoración, temblores, fatiga, debilidad e incapacidad para pensar con claridad, mientras que la hipoglucemia grave ocasiona síntomas como confusión, convulsiones y coma.

“Sentía dolores de cabeza muy fuertes y taquicardia. Me hicieron todos los exámenes y análisis; todo salió bien excepto la glucosa. Fue así que me diagnosticaron con hipoglucemia”, recordó.

A partir de ahí, la también locutora de La Nueva 94 del conglomerado de Spanish Broadcasting System (SBS), sigue las indicaciones de su médico de cabecera (doctor Michael Soler) y las recomendaciones de un nutricionista.

Fontánez explicó que hace seis comidas al día, tres de estas son meriendas, como por ejemplo, un yogurt, selección de frutas o un batido de proteínas.

“En ese entonces fue la primera vez que visité a un nutricionista para que me enseñara a cómo comer correctamente”, explicó.

Según su diagnóstico, una de las causas que la llevó a padecer la afección fue “el pasar largos periodos sin comer”.

“Desde niña siempre estuve en bailes y en ensayos. Estaba largas horas sin comer. No me daba hambre y no me daba cuenta. Siempre estaba haciendo muchos ejercicios e ingiriendo pocos alimentos. Cuando uno hace mucho ejercicio, el cuerpo demanda más alimentos”, expuso.

“Actualmente trato de hacer las meriendas y estar pendiente a las horas. Ya el cuerpo se va acostumbrando y el mismo cuerpo lo pide. Si se me pasa el tiempo que se supone que coma, inmediatamente comienzo a sentir esa presión en la cabeza, que no es un dolor de cabeza común porque es en la parte de atrás de la cabeza. Así que haciendo ejercicios, comiendo según entreno, y con las meriendas, es lo que me ayuda a mantenerme estable”, señaló.

De la mano de los profesionales de la salud ha logrado establecer un plan nutricional, que le permite tratar su afección y mantenerse en un peso saludable de acuerdo a su estatura, entre otros factores.

“Ahora mismo con el doctor Soler he trabajado lo que es la nutrición y me ha cambiado el plan nutricional según la meta que quiera lograr, ya sea para perder peso o ganar masa muscular. Aún con los cambios en el plan nutricional he logrado sentirme bien. Pero a veces el ajetreo y el ritmo de vida nos lleva a sentir esos bajones de azúcar”, compartió, al enfatizar en la importancia de tomar conciencia y escuchar el cuerpo.

“Tengo que prepararme y llevarme esas meriendas. Mucha gente comete el error y piensa que por dejar de comer va a perder peso y eso trae otras condiciones como la hipoglucemia. Es bien importante hacer todas las comidas y velar lo que comemos si queremos mantener un peso saludable”, destacó, al considerar que “todo controlado es bueno, el exceso es lo que nos puede dañar”.

Respecto a su rutina de ejercicios, explicó que actualmente está en un “proceso de afinar el cuerpo para bajar de peso para que los músculos se vayan refinando. Luego regresaré al gimnasio para tonificar, pero más delgada”.”Es que comencé a crecer mucho en masa muscular y no lograba encontrarme. Ahora estoy comiendo bien, con las comidas porcionadas, para entonces regresar al gimnasio a darle a las pesas con poco peso, para tonificar más”, detalló.

Por otro lado, manifestó sentirse muy entusiasmada con su participación especial en el musical Entrando por la Cocina, producido por Luis Vigoreaux para Happy Productions. La puesta en escena reunirá al elenco original del desaparecido programa televisivo y subirá a las tablas el próximo 31 de marzo de 2023, en el Centro de Bellas Artes de Santurce.