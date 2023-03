Walter Soto León dedica hermoso mensaje a Zugey Lamela en su cumpleaños

La reportera ancla de Telenoticias, Zugey Lamela, está de cumpleaños y su esposo el también periodista Walter Soto León le dedicó un mensaje a través de las redes sociales en el cual invitó a sus seguidores a también enviarle sus mejores deseos.

“¡Siento una alegría inmensa por estar un año más a tu lado! Aunque todos los días celebro tu presencia, hoy celebro tu vida, y le pido a Dios que te siga colmando de bendiciones, salud y conceda todos tus anhelos. ¡Gracias por todo lo que haces para mejorar nuestras vidas! ¡Te amo, felicidades!!!! @zugeylamela P.d: ¡Besitos de parte de Mally también!”, escribió el periodista en sus redes sociales.

La pareja que se casó en el año 2018 se conoció mientras ambos trabajan en los medios, mientras Lamela laboraba en el desaparecido noticiero de Univisión Puerto Rico. Luego la periodista se integró a Telemundo donde también labora su ahora esposo.

Ambos son los periodistas ancla de la edición de las 4pm del noticiero de Telenoticias en Telemundo Puerto Rico.

A finales del pasado año, Soto León, compartió a través de sus redes sociales un momento difícil que vivió junto a su esposa y también periodista Zugey Lamela.

Soto León relató que comenzó a tomar clases de piano luego de conocer la noticia de que su esposa estaba esperando un bebé. Sin embargo, posteriormente su médico les notificó sobre la pérdida del embarazo.

El periodista dedicó unas palabras y su presentación de piano en el Museo de Arte a todas las parejas que han pasado por el mismo proceso.

“Yo comencé con esta idea de aprender a tocar piano hace menos de un año, tal vez para las navidades del año pasado y fue porque más o menos para esa época mi esposa y yo nos enteramos de que estábamos esperando un bebé. Cuando me visualizaba en esa nueva etapa de mi vida, me imaginaba tocando piano, no sé porqué, el pensamiento recurrente era yo poderle tocar piano a mi bebé, el tema que fuera, la canción que fuera. Así que decidí matricularme, me compré un pianito digital y todo comencé a aprender. En ese proceso, en las semanas subsiguientes, nos enteramos de la triste noticia de que habíamos perdido el bebé”, expresó.

“Fue muy difícil manejar la situación, yo lo que quiero decirle a todas las parejas como mi esposa y yo es que no pierdan la Fé y que le recen mucho a papa Dios”, añadió.