Oscar 2023: Dan a conocer las primeras cifras de visualizaciones del evento

A pocos días de cumplirse una semana de la gran gala de los premios Oscar 2023, finalmente aparecen las primeras cifras de la visualización del evento.

Según la cadena ABC, la entrega anual de los Premios de la Academia atrajo a una audiencia promedio de 19.9 millones de espectadores totales después de siete días de visualización en plataformas lineales y digitales.

También, el espectáculo obtuvo una calificación de 4.43 entre el grupo demográfico clave de 18-49 años.

Esta cifra representa un ocho por ciento más que los 18.8 millones espectadores que sintonizaron en vivo el 12 de marzo.

Es el segundo año consecutivo en que los Oscar aumentan su audiencia en los días posteriores a la ceremonia en vivo. Si bien el ocho por ciento puede no parecer un gran salto, la mayoría de las ceremonias en vivo atraen poco o ningún espectador retrasado, a menos que ocurra algo significativo, señala el medio norteamericano.

Detalles de la audiencia registrada en el evento

La tendencia de mirar el evento en plataformas “streaming” le está dando resultados a la Academia, al ver cómo cada año las audiencias se incrementan en esos espacios.

La edición de los Oscar aumentaron en un 359%, hasta 109.2 millones frente a los 23.8 millones del año pasado. La Academia también acumuló más de 760,000 nuevos seguidores entre enero y marzo, antes de la ceremonia de este año.

De acuerdo a Deadline, el interés por esta ceremonia quizás se deba a que las películas más taquilleras del año, Avatar: The Way of Water y Top Gun: Maverick, estuvieron consideradas entre las categorías de “Mejor Película”.

Traer de vuelta a un anfitrión probado y verdadero como Jimmy Kimmel también podría haber impactado positivamente las calificaciones, a pesar de las críticas que recibió en redes sociales por un comentario a Malala Yousafzai.