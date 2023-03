Paulina Rubio: “No me han podido callar porque soy muy rebelde”

Libre, desenfrenada, atrevida y enérgica son algunos de los adjetivos que han definido a Paulina Rubio durante sus cuatro décadas de trayectoria, desde que se dio a conocer en el grupo Timbiriche. La cantante de 51 años promociona su nuevo sencillo, No es mi culpa, al que define como “el color que quiere pintar este 2023″.

Rubio tiene una personalidad avasalladora que le ha ayudado a dominar la industria: “Me siento bendecida y agradecida, y si en algún momento me intentaron callar, no pudieron porque soy muy rebelde. Pero lo más importante era encontrar un nicho, un lugar en la industria. No ha sido fácil, pero ya lo tengo y nadie lo duda; eso ha sido gracias a la constancia y perseverancia “, explicó.

En cuanto a la reciente muerte de su madre (julio 2022), Rubio explicó que ha sido una situación que la sobrepasó. “Entre mis planes está escribirle una canción, pero por este momento, con No es mi culpa, quería dar el mensaje de disfrutar y el entender que la vida se va. Ahora quiero festejar la vida, creo que tener un carácter como el mío es muy bueno, pero también es peligroso porque siempre estás bien, pero lo de mi mamá me sobrepasó y está bien”.

Para sobreponerse a este duro golpe, Paulina se ha apoyado en su gente más cercana: “Mis hijos y la gente que cree en mí han sido clave en este momento. Además, pienso que ella (su madre) quiere verme feliz, cantando, y eso es lo que estoy haciendo. Pero también ha habido un momento de introspección en familia y estar unidos nos ha ayudado para seguir; además, creo que la medicina del alma es la música, y ella me ha salvado”.

En cuanto al amor, respondió: “Me encantaría que todo llegara el mismo día, pero no lo podrías degustar todo. Entonces, primero mis niños, mi público y la vida me va a ir reencontrando con alguien nuevo o antiguo, ¿qué sé yo?”.

Las claves